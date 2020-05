Corona-Lockerungen in Bayern: Startschuss für den Tourismus

Pünktlich zu den Pfingstferien lockert Bayern weitere Corona-Beschränkungen. Das bayerische Kabinett verkündete Corona-Beschlüsse, die unter anderem eine dauerhafte Notreserve an Masken und Schutzanzügen vorsehen. Außerdem soll das kulturelle Leben ab Mitte Juni wieder starten können.

Hier im Überblick die Lockerungen, die ab morgen gelten - und welche Beschränkungen vorerst bleiben.

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen noch vor Pfingsten

Nach wochenlanger Schließung dürfen Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Ferienwohnungen und auch Campingplätze in Bayern ab dem 30. Mai wieder Gäste empfangen - pünktlich zum Start der Pfingstferien.

Es gelten aber strenge Hygiene-Vorschriften und einige Einschränkungen. Gäste und Personal müssen in allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Außenbereich ist davon ausgenommen.

Für die Öffnung von Saunen und Wellness-Bereichen gibt es noch keinen Zeitplan. "Es ist noch nicht die Zeit dafür", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird sich Bayern die Konzepte anderer Länder zunächst genau ansehen. Offen bleibt zudem, wann es wieder größere Veranstaltungen geben wird - vorerst gilt ein Verbot bis Ende August.

Freizeitparks dürfen öffnen, Freibäder noch nicht

Gleichzeitig mit Hotels und Pensionen können ab morgen auch Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks den Betrieb aufnehmen. Auch Kultur- und Stadtführungen sowie Führungen in Schauhöhlen und Besucherbergwerken dürfen ab Samstag stattfinden.

Ab dem 30. Mai öffnen auch die bayerischen Schlösser wieder. Allerdings können Besuchermagnete wie die Schlösser Neuschwanstein und Linderhof sowie die Residenzen in München und Würzburg erst ab dem 2. Juni und damit nach dem Pfingstwochenende Besucher empfangen.

Freibäder müssen noch bis zum 8. Juni geschlossen bleiben.

Bergbahnen fahren wieder, Fluss- und Seenschifffahrt möglich

Seilbahnen dürfen wieder fahren und die Fluss- und Seenschifffahrt ihren Betrieb aufnehmen. Dasselbe gilt für Reisebusunternehmen unter strengen Hygiene-Vorschriften. Laut Staatskanzlei darf es sich aber nicht um Gruppenreisen handeln. "Es dürfen nur Individualbuchungen erfolgen", heißt es im Kabinettsbericht.

Volkshochschulen öffnen: Erwachsenenbildung wieder möglich

Auch für Volkshochschulen und ähnliche Anbieter von Erwachsenenbildung gibt es erfreuliche Nachrichten. Sie dürfen ab 30. Mai, unter Auflagen, wieder Präsenzangebote abhalten.

Biergärten dürfen ab 2. Juni bis 22 Uhr öffnen

Seit dem 18. Mai dürfen Gastronomen Außenbereiche, wie beispielsweise Biergärten, bis 20 Uhr bewirten. Und seit dem 25. Mai können Speisegaststätten auch ihren Innenbereich zwischen 6 und 22 Uhr wieder öffnen. Biergärten und andere gastronomische Angebote im Außenbereich dürfen vom 2. Juni an zwei Stunden länger als aktuell aufhaben - also bis 22 Uhr.

Dabei gelten nach wie vor strenge Auflagen: eine begrenzte Gästezahl, die Sicherstellung des Abstands und die Verpflichtung des Betreibers, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen.

Für Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht. Gäste müssen am Tisch keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, sollen diesen aber bei Toilettengängen und beim Betreten des Lokals aufsetzen.

Für Bars und Lokale, die auf den Getränkeausschank ausgerichtet sind, gibt es noch keine Perspektive.

Tanzschulen und Fitnessstudios bleiben weiterhin geschlossen

Die Betreiber von Tanzschulen und Fitnessstudios müssen sich noch ein bisschen gedulden. Sie dürfen zum 8. Juni wieder öffnen.

Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht in Bayern bleiben bestehen

In Bayern gilt weiterhin: Es können sich sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen. Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen bis zum 29. Juni verlängert. Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in Geschäften und im Nah- und Fernverkehr. Die Maskenpflicht besteht auch in den hierzu gehörenden Einrichtungen wie etwa in den Bahnhöfen und in den Flughäfen.