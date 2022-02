Corona-Lockerungen: Gemischte Gefühle bei Theatern und Kinos

Die vom Kabinett am Dienstag vorgestellten Lockerungen für Kultur- und Gastronomiebetriebe stoßen in Niederbayern und der Oberpfalz auf gemischte Reaktionen.

Freude beim Landestheater Niederbayern

Freude gab es beim Landestheater Niederbayern, zu dem die drei Spielstätten in Landshut, Passau und Straubing gehören. Dass ab Mittwoch 75 Prozent anstatt 50 Prozent der Zuschauer in die Säle dürfen, bedeute einen Schritt in Richtung Normalität, so ein Sprecher des Landestheaters. Das sei "wunderbar". Jetzt stellt sich die Frage nach der konkreten Verordnung. Diese im laufenden Spielbetrieb umzusetzen bedeute eine große Hürde, so der Sprecher. "Aber die Hauptsache ist, wir bewegen uns in Richtung Normalität."

Theater kann zusätzliche Karten verkaufen

Auch beim Theater Regensburg trifft der Beschluss auf Zustimmung: Das Theater will kurzfristig auf die Änderungen reagieren und bereits morgen die Zuschauerkapazität bei ausgewählten Vorstellungen erhöhen. Das Theater Regensburg kündigte an, für die bereits ausverkaufte Vorstellung von "Kleinland" im Theater am Haidplatz zusätzliche Karten zu verkaufen.

Kinobetreiberin: 2G plus ist das größere Übel

Und auch für Kinos in Niederbayern und der Oberpfalz wird die Auslastungsgrenze zum Mittwoch erhöht. Die geplanten Lockerungen setzen laut Kinobetreiberinnen in Niederbayern und der Oberpfalz aber an der falschen Stelle an: Für einen erfolgreichen Kinobetrieb seien 2G plus und die FFP2-Maskenpflicht am Platz das größere Übel, hieß es dazu vom Neue Welt Kino-Center in Weiden. Die Diskrepanz zu Corona-Regelungen in der Gastronomie sorgt außerdem für Unmut bei Kinobetreiberin Evelyn Nadler.

Ähnlich die Reaktion einer niederbayerischen Kinobetreiberin: "Die Auslastung von 50 Prozent ist nicht das Problem", sagt Gabriele Probst vom Filmtheater Zwiesel. Eine wirkliche Lockerung wäre hingegen, "wenn das "Plus" wegfallen würde."