Corona-Lockerungen: Erleichterung in Oberfrankens Skigebieten

Das bayerische Kabinett hat Lockerungen der Corona-Regeln in Bayerns Skigebieten verkündet - was auch in den oberfränkischen Ski-Regionen für Optimismus sorgt.

2G statt 2G-plus in Oberfrankens Skigebieten

Aus touristischer Sicht sei die Lockerung der Corona-Regeln eine große Erleichterung, sagte Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, dem BR. Laut Kabinettsbeschluss soll statt der 2G-plus-Regel nun doch nur die 2G-Regel in Skiliften und Gondeln gelten. So können zwar weiterhin nur Geimpfte und Genesene die Lifte benutzen, allerdings benötigen sie nun keinen zusätzlichen Corona-Test mehr. Außerdem soll die maximale Auslastung von 25 Prozent nur in Gondeln gelten und nicht – wie ursprünglich geplant – auch in Sessel- und Schleppliften.

"Kleine Liftbetreiber hätten nicht öffnen können"

Nun gebe es einheitliche Regeln für den Zutritt zu Gaststätten, Hotels und Skiliften, freut sich Reb. Für die Betreiber sei das Wegfallen des Testnachweises eine Arbeitserleichterung, denn sie hätten die Zertifikate sonst selbst kontrollieren müssen. Bei einigen kleinen Liftbetreibern hätte die 2G-plus-Regel vermutlich dazu geführt, dass sie nicht hätten öffnen können. 2G sei für die Beteiligten hingegen leistbar, machbar und biete zudem den entsprechenden Schutz in der Pandemie, so Reb weiter.

2G-plus wäre "große Belastung" gewesen

Auch Andreas Schreyer, Leiter der Ochsenkopf Seilbahnen, begrüßt die Lockerung. Zwar hätten die großen Seilbahnen auch bei 2G-plus geöffnet, aufgrund der in einem solchen Fall erwarteten wenigen Besuchern wäre das aber eine große Belastung und ein "wahnsinniger Aufwand" gewesen. Die nun verkündeten Regeln seien wesentlich einfacher für die Betreiber. Auch, dass die Maximalbegrenzung von 25 Prozent nur für Gondeln, nicht aber für Schlepplifte gelte, helfe.

Erleichterung für alle Beteiligten

"Natürlich ist 2G für alle Betreiber besser als 2G-plus", sagt Markus Franz, Geschäftsführer von Frankenwald Tourismus im BR-Gespräch. Auch in dieser Region gibt es einige Skilifte. Es wäre fraglich gewesen, wie viele geimpfte und genesene Menschen sich vor dem Skifahren hätten testen lassen, so Franz. Unter dem Strich sei die Lockerung eine Erleichterung für alle Beteiligten.