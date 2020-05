vor 13 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Corona-Lockerungen: Die Zugspitzbahn ist bereit für die Gäste

Die Zugspitzbahn hat sich auf die Wiedereröffnung am Pfingstsamstag vorbereitet. Wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gelten auch hier klare Hygienevorgaben und Abstandsregeln. Es geht also mit Maske auf Deutschlands höchsten Berg.