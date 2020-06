Corona-Lockerungen auch in der JVA Straubing

Die Gefangenen in der JVA Straubing dürfen nach wochenlangem Kontaktverbot wegen der Corona-Krise nun wieder Besuch von außen empfangen. Allerdings unter strengen Hygieneregeln. Anstaltsleiter Jürgen Amannsberger zeigt sich erleichtert, dass das Virus in dem Hochsicherheitsgefängnis bisher wenig Chancen hatte.

Virus-Verbreitung in geschlossenen Einrichtungen

In mehr oder weniger geschlossenen Einrichtungen, wie Flüchtlingsunterkünften oder Altersheimen, hat das Coronavirus gnadenlos zugeschlagen. Auch die hohen Infiziertenzahlen bei Schlachthofmitarbeitern in Niederbayern und anderswo machten Schlagzeilen. In der JVA Straubing haben die restriktiven und absolut konsequenten Corona-Maßnahmen offenbar gegriffen. Anstaltsleiter Amannsberger berichtete im BR-Interview, dass sich bisher nur zwei Gefangene infiziert hätten.

Restriktive Corona-Maßnahmen in der JVA Straubing

Schon bei Verdachtsfällen wurde in der JVA Straubing doppelt getestet, bevor die Betroffenen sich wieder im Gefängnis bewegen durften. Vor Ostern war die gesamte Sicherungsverwahrung - derzeit sitzen dort 50 Männer - in ihren Gebäuden unter Quarantäne gestellt worden. Auch bei acht Justizvollzugsbeamten war das Coronavirus festgestellt worden. Sie wurden kurzzeitig außer Dienst genommen. Der Großteil der Gefangenen hatte und hat Verständnis für die Corona-Maßnahmen, sagt Amannsberger. Viele würden sich Sorgen um ihre Familien in Freiheit machen. Die Gefangenen wurden unter anderem von der Insassenvertretung über die Neuigkeiten in der Corona-Krise informiert.

Nun dürfen die Häftlinge wieder in den Besucherraum. Allerdings sind zwischen ihnen und ihren Gästen Plexiglasscheiben angebracht. Außerdem müssen alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, was laut Amannsberger nicht schön, aber durchaus sinnvoll sei.

Relativ lockere Belegung in Straubing

In Straubing sitzen derzeit 709 Männer ihre Strafen ab. Platz hätte das Gefängnis für knapp 100 mehr. Die relativ lockere Belegung liege allerdings nicht an den Corona-Regelungen, so der Anstaltsleiter. Vielmehr sei die hohe Gewaltkriminalität in den letzten Jahren zurückgegangen. Voll belegt war das Straubinger Gefängnis seit 2015 nicht mehr. Damals war die Schleuserproblematik an den Grenzen der Grund dafür.

Andere Gefängnisse absichtlich weniger ausgelastet

In anderen bayerischen Gefängnissen sitzen derzeit beabsichtigt weniger Häftlinge ein, gab Justizminister Georg Eisenreich (CSU) auf einer Pressekonferenz bekannt. Hintergrund sei das Ziel, die Gefängnisse in Zeiten der Pandemie zu entlasten, um Ansteckungsgefahren zu mindern. So hätten beispielsweise Verurteilte ihre Freiheitsstrafe später antreten dürfen. Das sei in Straubing nicht möglich, da hier nur langjährige Freiheitsstrafen abgesessen werden, sagt Jürgen Amannsberger.

Rückblickend ist er der Bayerischen Regierung sehr dankbar, für die getroffenen, teilweise einschneidenden Corona-Maßnahmen, welche seiner Meinung nach auch gefruchtet haben. Gerade in einer so geschlossenen Anstalt wie der JVA in Straubing, galt es, einen Virus-Ausbruch unbedingt und mit allen Möglichkeiten zu verhindern.