Corona-Lockerung: Regensburger DEZ überdenkt rechtliche Schritte

Nachdem das Bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen hat, die 800 Quadratmeter-Regel in Geschäften ab Montag, 11.Mai, wieder aufzuheben, bleibt es unklar, ob das Donau-Einkaufszentrum in Regensburg sich damit begnügt, oder trotzdem noch rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einleiten wird.

Rechtliches Vorgehen wird am Nachmittag diskutiert

Wie der Geschäftsführer der Donau-Einkaufszentrum GmbH Thomas Zink auf BR Anfrage bestätigt, überlegen die Betreiber des Einkaufszentrums, ob sie jetzt noch gegen die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vorgehen sollen, - dieser hatte die Verkaufserlaubnis eines Modegeschäfts im DEZ gekippt.

"Wir haben noch Klagen laufen. Da werden wir uns am (Dienstag) Nachmittag beraten, wie wir die zu Ende bringen, ob wir sie weiter betreiben oder ob wir sie zurückziehen. Das wird sich noch entscheiden." Thomas Zink, Geschäftsführer DEZ

Zink: Lockerungen lassen optimistischer in die Zukunft blicken

Generell sei man aber froh, dass es jetzt einen Fahrplan mit festen Terminen gebe, so Zink. "Vor allem, dass ab 11. Mai alle Beschränkungen für den Handel weggefallen sind, was Größe oder Lage betrifft. Das war immer diese Unsicherheit und diese Ungleichbehandlung gegen die wir auch gerichtlich vorgegangen sind. Das ist jetzt schon mal ein gutes Zeichen und lässt uns optimistischer in die Zukunft blicken."

DEZ-Einzelhändler fühlten sich bisher benachteiligt

Wie die einzelnen Händler auf die Aufhebung der 800 Quadratmeter-Regel ab kommenden Montag reagierten, ist Zink bisher noch nicht bekannt. Auch ob noch rechtliche Konsequenzen bezüglich der - aus Sicht der Kläger - verspäteten Eröffnung am Montag geplant sind. Einige Geschäfte im Donaueinkaufszentrum fühlten sich benachteiligt, weil außerhalb vom DEZ alle Geschäfte mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche bereits wieder öffnen dürfen, während dies in Einkaufszentren nur systemrelevanten Geschäften erlaubt ist.