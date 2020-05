Corona-Lockerung: Familien dürfen sich wieder sehen

Seit Mittwoch (06.05.) ist Familienbesuch in Bayern wieder möglich. Vor allem Großeltern freuen sich darüber. So ist es auch bei Familie Schattenkirchner in Plattling im Landkreis Deggendorf.

"Opa", brabbelt die kleine Rosa vor sich hin. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag für sie: Sie darf endlich wieder ihre Großeltern besuchen. Rosa ist eineinhalb Jahre alt und hatte es in den vergangenen Wochen besonders schwer. Sie wohnt mit ihren Eltern in Plattling – und gleich nebenan wohnen die Großeltern. Doch in den letzten Wochen war wegen der Corona-Pandemie kein Besuch erlaubt. Nur über den Gartenzaun hat die kleine Rosa Oma und Opa gesehen. Eine schwierige Situation, auch für die Eltern:

"Es ist so: Man wohnt nebeneinander, aber man hat nicht wirklich was voneinander. Das war schon anstrengend die Zeit. Wie erklärst du einem kleinen Kind, dass es seine Großeltern sehen, aber nicht auf den Schoß darf, nur am Gartenzaun und dann nur mit Abstand – Oma und Opa einen Meter weg, wir einen Meter weg? Das versteht so ein kleines Mädchen eher weniger." Sabrina Schattenkirchner, Mutter von Rosa

Sicherheitsabstand beim Familienbesuch

Vor dem Besuch bei den Großeltern ist Rosa vor Freude aufgeregt. Aber kann der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern auch wirklich bei Oma und Opa eingehalten werden? Ja, meint Mutter Sabrina. "Sie ist nicht mehr in dem Alter, wo sie ständig am Arm gehalten werden mag, sie mag lieber fetzen. Es ist jetzt wichtig, dass sie mit Oma und Opa drüben spielen kann – und das kann man auch mit Sicherheitsabstand."

Freude beim Wiedersehen - Verständnis für Regeln

Ros hüpft mit ihrem rosa Kleidchen auf und ab, klingelt an der Tür von Oma und Opa. Und die freuen sich genau so sehr wie ihre Enkeltochter: "Das ist wie Weihnachten. Nur schön! Anders kann ich es gar nicht sagen, nur schön", so Hermann Schattenkirchner, Opa von Rosa. Die Großeltern können aber die Corona-Regeln nachvollziehen:

"Ich habe es schon richtig gefunden. Weil die Großeltern meistens die Risikogruppe sind. Und damit da nichts passiert oder das Enkelkind angesteckt wird. Aber es war hart." Rita Schattenkirchner, Oma von Rosa

Ein Stück Normalität zurückgewinnen

Jetzt aber können sie endlich wieder mit ihrer Enkelin spielen – da ist es nicht so einfach, den Sicherheitsabstand immer einzuhalten. Nach kurzer Zeit ist die Spielkiste aufgerissen, Bücher stapeln sich am Tisch, Spielkarten liegen am Boden verstreut. Und Rosa ist mittendrin und glücklich. Genauso wie ihre Mama, die sich erleichtert fühlt: "Man merkt schon, dass ihr die anderen Leute abgehen. Es ist schon schön, dass man zumindest einen kleinen Schritt zurück in die Normalität gehen kann."