Lockdown und Tourismus: "Kein Ende in Sicht, Drama, Katastrophe"

Michaela Lankes arbeitet in der Geschäftsleitung des Kinderhotels Ulrichshof in Rimbach in der Oberpfalz. Am Dienstag sitzt sie mit ihrer Familie vor dem Bildschirm und schaut sich die Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung zu den aktuellen Corona-Beschlüssen an und ist enttäuscht: "Es ist ja nicht mal irgendwie ein Schritt in unsere Richtung. Das zweite Ostern ohne Gäste."

Bayern will mit einem strikten Oster-Lockdown die dritte Corona-Welle bremsen und stellt zwar zusätzliche Lockerungen für die Zeit nach den Ferien in Aussicht, aber von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag bleiben Betriebe, Behörden und Geschäfte geschlossen.

Michaelas Fazit: "Kein Ende in Sicht, Drama, Katastrophe." Das große Glück sei, dass die Menschen unbedingt wieder wegfahren und Zeit mit ihren Familien verbringen wollen und die Gäste wiederkommen werden.

Landesverband für Bauernhof- und Landurlaub: "Sind Teil der Lösung"

Deprimiert sei noch milde ausgedrückt, sagt Gerda Walser. Sie ist die Vorsitzende des Blauen Gockels, dem Landesverband für Bauernhof- und Landurlaub in Bayern. "Wir sind wütend. Wütend, weil wir so ein super Hygienekonzept haben und ich kann es nicht verstehen, dass man nach Mallorca fliegen darf, aber Urlaub im eigenen Land in einer sicheren Ferienwohnung nicht möglich ist, kann man einfach nicht mehr nachvollziehen", sagt Walser.

Die Mitgliedsbetriebe seien frustriert und verärgert, sie haben laut der Verbandsvorsitzenden für Bauernhof- und Landurlaub für solche Einschränkungen kein Verständnis mehr. Sie betont, dass diese Art von Urlaub im Moment sehr stark nachgefragt sei, die Leute wollen laut Walser im eigenen Land bleiben. Eigentlich seien sie Teil der Lösung, sagt sie.

Deutscher Reiseverband: "Individuelle Möglichkeiten prüfen"

Der Präsident des deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig findet, dass die Reisemöglichkeiten im Inland aus seiner Sicht "von den individuellen Bedingungen" am jeweiligen Ort abhängen. "Da wo es gesundheitlich vertretbar" sei, sollte auch im Inland geprüft werden, ob Reisen mit Übernachtung möglich ist. Er rät von Vergleichen zwischen Deutschland und der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ab. Dort seien die Inzidenzwerte deutlich niedriger, Vergleiche zwischen In- und Ausland seien nicht zielführend.

Enttäuschung im Allgäu

Auf die erneute Verlängerung des Corona-Lockdowns reagiert auch der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben enttäuscht. Geschäftsführer Bernhard Joachim sagt, dass viele das Gefühl hätten, man drehe sich nur noch im Kreis. In der Region werde die Entscheidung sehr skeptisch gesehen, Ostern für viele Menschen auf fünf Tage zu verlängern. Das seien fünf weitere Ausflugstage und kaum einer gehe davon aus, dass die Menschen an diesen Tagen, noch dazu bei schönem Wetter, zuhause blieben, sagt Joachim. Dabei lägen etliche Ideen und erste Konzepte bereits auf dem Tisch, wie Handel, Hotellerie und Gastronomie, aber auch die Bergbahnen die Kunden und Gäste sicher empfangen könnten. Aber: "Es sagt uns keiner, was wir zu tun haben!" Es werde nur gesagt, was nicht getan werden darf", sagt Joachim.

Tourismusverband Ostbayern will "maßvolle, schrittweise Öffnungen"

Der Tourismusverband Ostbayern setzt sich für "maßvolle, aber schrittweise Öffnungen" ein. Impfungen und Hygieneregeln müssten Hand in Hand zu einem öffentlichen Leben in neuer Normalität führen. "Wir wollen öffnen, aber dann durchgängig und sicher", heißt es in einem Statement des Verbands. Demnach wollen die Menschen wieder reisen. Und zwar sicher und individuell und sich so wohl wie zu Hause fühlen. "All das wollen und können wir bieten - mit unserem Engagement, mit unseren Maßnahmen und mit unseren Initiativen in Hotellerie, Gastronomie und Erlebnisbranche", schreibt der Tourismusverband weiter.

Hotel - und Gaststättenverband: "Enttäuscht und niedergemäht"

Nach den neuen Corona-Beschlüssen sei sie "sehr enttäuscht und niedergemäht", sagt Angela Inselkammer, die Präsidentin des Bayerischen Hotel - und Gaststättenverbandes. Sie glaubt, dass die Betriebe helfen könnten. "Wir könnten dazu beitragen, dass die Menschen zusammenkommen, unter geregelten Bedingungen, mit Vorsicht und Umsicht", sagt Inselkammer. Das würde sehr dazu beitragen, "dass die Menschen die Situation besser akzeptieren können", glaubt sie. Sie hofft, dass die vielen Konzepte der Branche endlich ernst genommen und umgesetzt werden.

ADAC-Südbayern: "Der Drang zum Reisen wäre da"

"Der Drang zum Reisen wäre da", sagt Stefan Dorner vom ADAC-Südbayern. Nach der Meldung, dass man wieder nach Mallorca fliegen könne, habe es sehr viele Anfragen im Reisebüro des ADAC gegeben. Es sei aber trotzdem so, dass der Reisemarkt am Boden liege. Wenn jemand Mallorca buchen will, dann werde beraten, aber auch über mögliche Restriktionen aufgeklärt.

"Es braucht eine Perspektive für den Reisesektor. Der ist mit den neuen Beschlüssen aber nicht in Sicht", sagt Dorner. Ostern falle reisetechnisch komplett aus, die Hoffnung gehe in Richtung Pfingsten.