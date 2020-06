Corona-Lockdown setzt Trachten-Boom jähes Ende

Ware stapelt sich im Lager

So voll wie jetzt war das Lager in Farchant noch nie. Unzählige Dirndl, Janker und Trachtenhemden warten auf Kunden. Das Problem: Das Kapital ist somit auch gebunden – hängt sprichwörtlich hier rum und keine Löhne oder Kredite können damit bezahlt werden. Franz Grasegger greift an einen Ständer voller grauer Trachtenjacken. Er erklärt, das seien Jacken für den Bergrettungsdienst in Österreich. Die Jacken würden noch ausgeliefert, aber weitere Vereinstrachten seien eher die Ausnahme. Wegen abgesagter Feste hätten auch viele Vereine Bestellungen gecancelt oder bis auf weiteres verschoben, so Franz Grasegger.

Oktoberfest-Absage trifft auch den Handel

Den Volksfest-Lockdown spürt auch Daller Tracht in Oderding bei Weilheim. Normalerweise würde jetzt für Hochzeiten und Frühlingsfeste eingekauft, doch es herrscht gähnende Leere im Laden. Dafür ist auch hier das Lager bis zum Anschlag voll. Und mit der Absage des Oktoberfestes fällt jetzt auch noch das wichtigste Trachten-Event in diesem Jahr aus, so Geschäftsführer Benedikt Daller. Die Wiesn sei wie die fünfte Jahreszeit für die Trachtenindustrie. Die Absage sei ein schwerer Schlag gewesen - aber auch nachvollziehbar, gesteht Benedikt Daller ein.