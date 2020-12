Lockdown lässt die Mülltonnen überquellen

Auf der Tour von Müllmann Murat Yilmaz lassen sich viele Mülltonnen gar nicht mehr schließen. Kartons und Verpackungen liegen zusätzlich noch daneben. "Anstatt die Kartons zu zerkleinern, werfen viele Münchner sie einfach so in die Tonne oder daneben", sagt Yilmaz vom Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM).

Für ihn bedeutet das: Bücken und einzelne Schachteln per Hand aufsammeln. In letzter Zeit passiert das immer öfters, ärgert sich Mülllader Yilmaz: "Den Leuten ist unser Aufwand doch egal. Hauptsache das Zeug steht nicht mehr bei ihnen daheim – und wir müssen es dann wegräumen."

Mehr Müll durch Online-Handel

Jetzt vor Weihnachten ist es besonders schlimm, weiß auch Sabine Schulz-Hammerl, zweite Werksleiterin der AWM. "Die Ursache hierfür ist der Lockdown: Weihnachten steht vor der Tür, die meisten bestellen Weihnachtsgeschenke online – und werfen dann ihre Kartons in die Tonne, ohne sie zu zerkleinern." Neben dem Zerreißen des Kartons könnten Hauseigentümer und Hausverwaltungen außerdem zusätzliche Tonnen bestellen, schlägt Sabine Schulz-Hammerl vor. "Die zusätzlichen Tonnen kosten nichts."

Mehr Tonnen, häufigere Leerungen und Überstunden

Nach Angaben eines der wichtigsten Entsorgungsbetriebe in Nürnberg nimmt auch dort das Volumen an Papiermüll zu: "Für uns als Entsorgungsbetrieb gibt es hier natürlich erhebliche Mehrarbeit", schreibt die Firma "Hofmann denkt" auf BR Anfrage. Man sei gut vorbereitet und habe für Weihnachten zusätzliche Kapazitäten vorgehalten. Außerdem würden mehr Tonnen aufgestellt und der Müll häufiger geleert.

In München machen die Mitarbeiter der Müllabfuhr derzeit deshalb viele Überstunden: So arbeitet Murat Yilmaz heute zum Beispiel von 6:30 Uhr bis 17 Uhr. Und: Immer häufiger fahren noch zusätzliche Fahrzeuge raus, um dem Papiermüll Herr zu werden.

Mehr Abfall in Augsburg

Auch die Stadt Augsburg gibt an, dass es derzeit mehr Verpackungsmüll gebe – nicht nur beim Papier. Die Stadt schreibt auf BR-Anfrage: "Grundsätzlich hat sich das Abfall-Aufkommen im privaten Bereich erhöht. Je mehr die Bürgerinnen und Bürger Zeit zu Hause verbringen, desto mehr Abfälle fallen dort an." Ob die Verpackungen von Take-away-Essen im Restmüll, im Papierabfall oder in der Wertstofftonne entsorgt werden, sei allerdings schwer zu beurteilen. Zahlen hierzu gebe es für 2020 noch nicht.