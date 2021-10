Lockdown-Ausfälle: Gastronomen ziehen erneut vor Gericht

Wegen des Corona-Lockdowns mussten Restaurants monatelang schließen. Obwohl es staatliche Soforthilfen gab, brachten die massiven Umsatzausfälle viele Gastronomen an den Rand ihrer Existenz. Ein Teil der Gastronomen war gegen Betriebsschließungen versichert. Trotzdem wollen die Versicherungen meist nicht für die Umsatzeinbußen der Wirte aufkommen.

Seitdem haben sich etliche Gerichte in Deutschland mit den entsprechenden Klagen von Gastronomen beschäftigt. Meist sahen sie dabei allerdings die Versicherungen im Recht. Weil die Wirte das nicht hinnehmen wollen, muss sich nun in zweiter Instanz das Oberlandesgericht in Nürnberg mit den Fällen auseinandersetzen.

Wirt der Albrecht-Dürer-Stube kämpft um 42.000 Euro

Für Michael Höllerzeder, den Wirt der Albrecht-Dürer-Stube unweit der Nürnberger Kaiserburg, geht es um 42.000 Euro. Geld, das er eigentlich von seiner Versicherung bekommen sollte, wie er findet. Schließlich hatte er bereits vor zehn Jahren eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Diese soll ihm bis zu 30 Tagessätze seines Umsatzes erstatten.

"Wie der Name schon sagt, versichere ich mich gegen eine Betriebsschließung. Das hat man mir beim Vertragsabschluss auch so erklärt." Michael Höllerzeder, Wirt der Albrecht-Dürer-Stube

Als die Corona-Pandemie Deutschland in den Lockdown zwingt, muss auch die Albrecht-Dürer-Stube in Nürnberg schließen. Michael Höllerzeder meldet den Schaden bei seiner Versicherung. Doch die blockt ab, weigert sich, die Summe zu bezahlen.

Covid-19 nicht explizit im Versicherungsvertrag genannt

In der Folge zieht der Nürnberger Gastronom vor Gericht. Doch dort sehen die Richter die Versicherung im Recht. Nicht nur in diesem Fall. Laut dem Nürnberger Gerichtssprecher Friedrich Weitner gab es zu den Betriebsschließungsversicherungen bereits zahlreiche Urteile.

Für die Richter entscheidend sei dabei, wie der Versicherungsvertrag formuliert und zu verstehen ist. Zahlt eine Versicherung generell bei einer Betriebsschließung? Oder nur dann, wenn eine konkret im Versicherungsvertrag benannte Krankheit Hintergrund der Betriebsschließung ist? Letzteres bedeutet für die Wirte nichts Gutes.

"Covid-19 ist in den bislang bekannten Versicherungsbedingungen eben nicht aufgelistet." Friedrich Weitner, Gerichtssprecher

Oftmals sind die Versicherungsverträge schließlich zu Zeiten entstanden, als es das neuartige Coronavirus noch gar nicht gab.