Corona: LGL-Präsident Zapf hält Lockerungen für angemessen

Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dr. Andreas Zapf, hält die am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen für angemessen, sagte er in der Bayern 2-radioWelt:

"Wir haben ja in Bayern nicht alles komplett geöffnet, sondern es ist ein kluger, durchdachter Plan." Dr. Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Zapf: Nur noch "Spots" statt "Hotspots"

Zapf betonte, dass, falls die Zahl der Infektionen wieder nach oben geht, gegengesteuert werden könne. Die Zahlen für die einzelnen Regionen in Bayern seien "deutlich zusammengegangen", so der LGL-Präsident. Die Stadt Rosenheim habe derzeit mit 52,1 die höchste 7-Tages-Inzidenzrate in Bayern, gefolgt vom Landkreis Rosenheim mit 34,1. Man könne gar nicht mehr von Hotspots reden, sondern eigentlich von Spots.

Auswirkungen genau beobachten

Wie stark die Infektionszahlen nach Beginn der Lockerungen wieder nach oben gehen weden, könne er nicht mit Gewissheit prognostizieren, sagte Zapf. "Wir haben ja alle überhaupt keine Erfahrung mit diesen Maßnahmen." Ein "langsames Öffnen", Bewerten und gegebenenfalls Gegensteuern sei der richtige Weg.

Obergrenze bei Neuinfektionen

Bund und Länder hatten sich gestern auf eine Obergrenze bei Neuinfektionen verständigt. Demnach müssen die Länder sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird.