Corona-Leere in der Gastwirtschaft: Gäste fehlen, Personal auch

Walther Nemeth steht am Ausschank im Biergarten der "Schloss-Gaststätte" in Wellenburg bei Augsburg. Der Biergarten läuft, sagt der gebürtige Österreicher. Seine Spezialitäten Schnitzel, Tafelspitz und Backhendel lassen sich über einen Lieferservice gut verkaufen. Doch sein eigentliches Geschäft, der Restaurantbetrieb, läuft auf Sparflamme. Corona sorgt für wenig Gäste und auch wenig Personal.

Verlorene Gastro-Mitarbeiter kommen auch nicht mehr zurück

Es gebe "wirklich sehr wenige Bewerbungen". Und: Gäste gebe es "fast keine". Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands hat die Branche in Bayern in der Corona-Krise etwa zwölf Prozent ihrer Mitarbeiter verloren. Dem Augsburger Wirt Walter Nemeth geht es da nicht anders. Ihm fehlen sechs Servicekräfte.

Einen seiner ehemaligen Angestellten hat Nemeth zufällig in seinem neuen Arbeitsplatz angetroffen: An der Corona-Teststation.

Ausgeh-Locations bleiben leer

Ein paar Kilometer weiter in der Augsburger Innenstadt steht der Partykeller der Cocktailbar "Peaches" seit über einem Jahr leer. Wirt Leo Dietz beschäftigt normalerweise zehn Festangestellte und bis zu 80 450-Euro-Kräfte. Einen Großteil musste er ausstellen oder in Kurzarbeit schicken.

Wirte und ihre Mitarbeiter sehnen klare Lage herbei

Seine Angestellten haben sich neue Jobs suchen müssen, wie Matthias Schmid. Der 23-Jährige arbeitet bei Leo Dietz an der Bar und musste in Kurzarbeit. "Ich war übergangsweise in der Bäckerei, damit man über die Runden kommt so einigermaßen. Aber das Trinkgeld hat schon gefehlt."

Matthias Schmid ist trotz der finanziell angespannten Lage bei Gastronom Leo Dietz geblieben. Der hofft, dass weitere Angestellte auch wieder zurückkommen. Dietz beklagt die unklare Situation: "Ich nenne es immer das Winterreifen-Prinzip ... Personal auf Verdacht einstellen, das funktioniert nicht."