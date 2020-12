Corona-Leben: Musikbuch statt Musikschule

Die Musik verschwindet nicht nur im Buch

Eine Welt ohne Musik, ohne Gesang, ohne Freude, ohne Kultur. Was Mary Melody erlebt, klingt derzeit erschreckend real. "Es ist eine sehr schwierige Zeit für Musiker", sagt Obermaier. Auch sie selbst darf derzeit nicht mit ihrer Band "Blechbixn" auftreten. Im März hatten sie ein neues Album rausgebracht und waren auf Tour gegangen.

"Am 8. März haben wir unseren letzten Auftritt gespielt, das war Sonntag und dann haben wir natürlich gesagt: Bis nächste Woche. Und auf einmal war alles abgesagt." In ihrer Musikschule darf Karin derzeit zwar keine Kurse anbieten, aber immerhin Einzelunterricht. "Man merkt auch, wie die Kinder das jetzt auch in dieser Zeit brauchen."

"Dann sind die Wolken weg"

"Halleluja" ist einer der zwölf Kindersongs aus dem Buch. "Halleluja, weil ich mich nicht davor versteck‘. Halleluja, dann sind die Wolken weg", heißt es in dem Lied. Es ist ein Hoffnungslied, sagt Karin Obermaier.

"Einen schlechten Tag hat jeder einmal, das ist auch wichtig, aber man weiß, es kommen auch wieder bessere Tage. Mary Melody ist ein Stehaufmännchen und motiviert die Leute und ist einfach mit ihrer Musik glücklich und macht die Menschen glücklich." Karin Obermaier, Autorin und Musikerin

Auch Karin selbst hat die Hoffnung, dass Musiker irgendwann wieder Musik machen dürfen. Im Buch jedenfalls gibt es ein Happy End: Die Musik kommt zurück – und: "Halleluja, das Leben ist doch da für mich!"