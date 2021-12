Corona: Landkreis Miesbach richtet Leichensammelstelle ein

Der Katastrophenschutz am Landratsamt Miesbach trifft erste vorsorgliche Vorbereitungen für eine Leichensammelstelle. Das teilte das Landratsamt in seinem Corona-Update mit.

Landratsamt spricht von "Vorsichtsmaßnahme"

Krematorien und Bestatter seien zunehmend überlastet, weil zu den üblichen Verstorbenen nun auch die an Corona verstorbenen Menschen hinzukommen würden. Alleine im November sind im Landkreis 23 Bürgerinnen und Bürger zwischen 61 und 92 Jahren an oder mit dem Coronavirus verstorben, teilte das Landratsamt mit.

Die Leichensammelstelle sei eine "Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Mittwoch. Es gehe darum, Leichen zu kühlen, bevor sie bestattet werden könnten. Wo die Leichensammelstelle in diesen Tagen eingerichtet wird, dazu macht die Behörde aus Pietätsgründen keine Angaben.

Zahl der Neuinfektionen zuletzt zurückgegangen

Derartige Vorbereitungen habe es unter dem Eindruck von Bergamo bereits in der Vergangenheit gegeben, sagte die Sprecherin. Der Katastrophenschutz treffe nun erneut erste Vorbereitungen - obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in der vergangenen Woche im Vergleich zu den Vorwochen zurückgegangen seien.

Die Impfnachfrage sei außerdem weiter hoch, stellt das Landratsamt fest. In der vergangenen Woche wurden über 4.100 Impfungen abgewickelt. Sonntags werden nun im Haushamer Impfzentrum Impfungen für Senioren über 70 angeboten. Alle Miesbacher Landkreisbürger über 60 Jahren erhalten demnächst per Post Infos zur Auffrischungsimpfung. Es könne dennoch keine Entwarnung gegeben werden, man rechne wieder mit steigenden Zahlen, heißt es aus dem Landratsamt.

Keine ähnlichen Pläne in anderen Landkreisen

Ob und in wie vielen bayerischen Landkreisen es ähnliche Pläne gibt, ist unklar. Der Landkreistag und auch das Innenministerium, bei dem der Katastrophenschutz angesiedelt ist, hatten auf Anfrage keine Informationen dazu. Es sei "eine selbstständige Aktion des Landkreises Miesbach", sagte ein Ministeriumssprecher.

Einzelne derzeit schwer von der vierten Coronawelle getroffene Gebiete wie die Landkreise Ostallgäu und Deggendorf oder die Stadt Rosenheim teilten auf Anfrage mit, keine solchen Stellen eingerichtet und auch keine entsprechenden Pläne zu haben. "Ich hoffe auch, dass wir eine solche Stelle in Zukunft nicht brauchen", sagte ein Sprecher des Landratsamtes Deggendorf.

Etwas anders ist die Lage in dem mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1233,2 am stärksten betroffenen bayerischen Landkreis Rottal-Inn. "Wir haben bereits zu Beginn der Pandemie entsprechende Notfallpläne auch für diese Aufgabe erarbeitet und die entsprechenden Strukturen geschaffen, die auch jetzt im Bedarfsfall schnell einsetzbar sind", sagte ein Sprecher des Landratsamtes. "Bislang war ein entsprechender Einsatz zum Glück nicht notwendig."

Bestatterverband: "sehr vorausschauend"

Nach Kenntnis des Bayerischen Bestatterverbandes ist die Leichensammelstelle in Miesbach derzeit die einzige im Freistaat. "Die vorzuhalten, finde ich sehr vorausschauend gedacht", sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Ralf Michal. "Ich finde die Einrichtung sehr gut. Noch besser fände ich, wenn wir sie nicht brauchen."

Im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage warnte Michal vor möglichen Engpässen: "In den Standesämtern muss Vorsorge getroffen werden, dass Standesbeamte erreichbar sind", forderte er. Denn für die Einäscherung einer Leiche im Krematorium müsse eine Urkunde des Standesamtes vorliegen. Um Ostern sei es darum schwierig geworden - "nicht, weil die Kapazitäten nicht da wären, sondern weil die bürokratischen Hürden da waren". Michal sagt: "Wir müssen arbeiten können. Das scheitert nicht an den Bestattern und auch nicht an den Kapazitäten, sondern an fehlenden Mitarbeitern auf den Standesämtern."