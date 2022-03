Landkreis Haßberge hat bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) hat der Landkreis Haßberge bundesweit die höchste 7-Tage-Inzidenz. Hier liegt der Wert bei 3.542. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den Haßbergen in der vergangenen Woche kontinuierlich angestiegen. Am Freitag lag der Inzidenz-Wert bei 2.828,8. Dem DIVI-Intensivregister – der Übersicht über die derzeitigen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in Deutschland – zufolge ist die Kapazität bei den Intensivbetten im Landkreis Haßberge (Stand 16.03.2022, 12 Uhr) ausgeschöpft. Sechs von sechs Intensivbetten sind belegt.

Die volle Wucht der fünften und gleichzeitig sechsten Welle

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte Landrat Wilhelm Schneider:

"Die fünfte und gleichzeitig sechste Welle hat uns mit voller Wucht erwischt.” Landrat Wilhelm Schneider

Das Gesundheitsamt arbeite sehr engagiert und bearbeite alle Fälle zeitnah. Alle Betroffenen – und auch alle Kontaktpersonen – erhielten zeitnah einen PCR-Test. Man müsse nicht priorisieren, wie in manch anderen Orten. “Deswegen haben wir zwar viele Fälle, aber wir gehen davon aus, dass wir eine niedrige Dunkelziffer haben.”

Schneider betont, dass auch in den anderen Landkreisen die Zahlen nach oben schnellen. Er appelliert an die Bevölkerung, sich weiterhin an die geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften zu halten. “Die neue Omikron-B2-Variante ist einfach noch ansteckender – auch draußen. Viele Menschen sind unvorsichtig geworden, vor allem, was Abstand und Maske betrifft."

Eindringlicher Appell, sich impfen zu lassen

Außerdem appellierte Schneider an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: "Ich nur noch einmal die Werbetrommel fürs Impfen rühren: Unsere Impfquote ist immer noch zu niedrig. Nutzen Sie unsere Angebote, denn der einzige Weg aus dieser Pandemie ist und bleibt die Impfung!" Wie es aus dem Landratsamt heißt, sind in Sachen Corona-Auflagen aktuell keine zusätzlichen Maßnahmen geplant.

Laut Landratsamt ist das Infektionsgeschehen nie merklich zurückgegangen

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilte, ist mit ein Grund der aktuellen Situation, dass der Landkreis Haßberge nie die Zeit hatte, sich zu regenerieren: "Unsere Zahlen sind nach der fünften Welle nie abgefallen. Durch die noch ansteckender Omikron Ba.2-Variante hat sich die sechste Welle gleich auf die fünfte Welle drauf gesetzt." Im November und Dezember 2021 war die coronabedingte Situation im Landkreis Haßberge auch schon angespannt gewesen. Als die Delta-Variante grassierte, hatte der Landkreis Haßberge den höchsten Inzidenz-Wert in Unterfranken: 765,4.

Gewisse Unvorsichtigkeit im Schutz vor Corona bemerkbar

Einen weiteren Grund für die hohen Infektionszahlen sieht das Landratsamt in dem Umstand, dass die Bevölkerung die Corona-Auflagen nur noch halbherzig befolgt. "Teilweise ist auch das Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren gegangen, dass wir die Corona-Pandemie noch nicht bekämpft haben – viele Menschen halten keinen Abstand mehr oder verzichten auf die Maske, das macht sich bei der noch ansteckenderen Variante eben bemerkbar", teilte die Sprecherin mit.

Pflegeheim ebenfalls von Auswirkungen des Infektionsgeschehens betroffen

Das Seniorenheim St. Elisabeth in Ebern ringt gerade mit akutem Personalmangel und hat einen dringenden Hilferuf gestartet, der auch über die sozialen Medien geteilt wurde – mit Erfolg. "Von unseren 53 Pflegemitarbeitern sind derzeit 38 von Corona betroffen", sagte Stefan Dünkel, der Leiter Seniorenzentrums St. Elisabeth, am Dienstag dem BR. Die Versorgung der 62 Bewohnerinnen und Bewohner sei derzeit ein großes Problem.

Im restlichen Unterfranken entspannt sich die Lage dagegen leicht: In sieben von zwölf Regionen ist der Inzidenzwert gefallen. Sechs unterfränkische Regionen liegen aktuell noch über der 2.000er-Marke.