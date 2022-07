Corona-Lage: Uniklinik Würzburg muss wieder OPs verschieben

Die gestiegenen Corona-Zahlen fordern im Würzburger Universitätsklinikum nun auch im Sommer 2022 ihren Tribut. So müssen laut Mitteilung der Klinik aktuell planbare und nicht dringliche Behandlungen verschoben werden. Auch Operations-Kapazitäten werden demnach reduziert. Auch sehr kurzfristige OP-Absagen sind möglich.

Grund für die reduzierten Kapazitäten sind ein neuer Höchststand bei Corona-Patienten auf den Normalstationen, deren Versorgung eine zusätzliche Belastung darstellt. Derzeit seien 59 Patienten mit Covid-Infektion auf den Normalstationen in Behandlung, vor zwei Wochen waren es noch 39 gewesen. Zu den Patienten auf den Normalstationen kommen derzeit sechs Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

"Belastungsgrenze ist überschritten“

Hinzu kommen laut Klinikum zahlreiche kurzfristige Ausfälle beim Personal. „Viele Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Pflege, gehen über ihre aktuelle Belastungsgrenze hinaus. Das kann so nicht weitergehen“, so Marcus Huppertz, Pflegedirektor des UKW.

Der Ärztliche Direktor äußert sich dazu folgendermaßen: „Eine solche andauernde Belastungsphase mit so hohen Patientenzahlen gab es seit Beginn der Pandemie noch nicht. Speziell in dieser Woche gab es eine derart dramatische Entwicklung, dass wir jetzt sagen müssen: Die Belastungsgrenze ist überschritten.“