Corona-Lage ist "sehr ernst": Bambergs Landrat schlägt Alarm

In dem steigenden Infektionsgeschehen im Raum Bamberg sehen Verantwortliche von Stadt und Landkreis Bamberg eine "ernsthafte Belastungsprobe" für die Gesundheitseinrichtungen in der Region. "Die Lage ist sehr ernst, unsere Kliniken sind am Limit", wird Bambergs Landrat Johann Kalb (CSU) auf der Website des Landkreises zitiert.

Krankenhäuser werden Folgen des Infektionsgeschehens spüren

Während die Zahl der aktiven Fälle bei der ersten Welle im Frühjahr für einige Tage über 300 lag, seien im November durchgehend Werte von mehr als 800 registriert worden. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Lage in den Kliniken mit Zeitverzug dem Infektionsgeschehen folge. In zwei bis drei Wochen werden die Kliniken in der Region Bamberg demnach einer Belastungsprobe ausgesetzt sein.

Mehr als 60 Corona-Patienten liegen in Bamberger Kliniken

In den drei Kliniken in Stadt und Landkreis Bamberg werden derzeit 15 Corona-Patienten intensivmedizinisch sowie weitere 48 stationär betreut. Unterdessen habe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro Kalenderwoche einen neuen Höchstwert erreicht: Nachdem in der Region Bamberg zuletzt 245 Corona-Fälle pro Woche gemeldet worden waren, seien die Zahl in der vergangenen Woche auf 381 angestiegen.

Während die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bamberg mit 148,14 verhältnismäßig niedrig ist, liegt der Wert in der Stadt Bamberg mit 228,76 über dem bayerischen Durchschnitt von 214,15.