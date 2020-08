Frühwarnwerte: In Oberbayern spitzt sich Corona-Lage zu

In Oberbayern wird die Corona-Lage allmählich dramatischer. Ingolstadt wird den Frühwarnwert von 35 Infizierten bei der 7-Tage-Inzidenz heute überschreiten, der Landkreis Ebersberg steht noch kurz unter dem Wert, bei dem die örtlichen Gesundheitsämter verpflichtet sind, das Gesundheitsministerium über die Ursache der steigenden Fallzahlen und über lokale Gegenmaßnahmen zu informieren. Auch in Rosenheim ist die Lage unverändert schlecht.

Gesundheitsreferent: Ingolstadt wird Frühwarnwert reißen

Die Stadt Ingolstadt werde heute noch den Frühwarnwert von 35 bei der 7-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen überschreiten. Das sagte Ingolstadts Gesundheitsreferent Dr. Rupert Ebner dem Bayerischen Rundfunk. Derzeit liegt der Wert bei 33,53 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.

Mit der Überschreitung des Frühwarnwerts werde in Ingolstadt eine Koordinierungsgruppe zusammentreten. Teilnehmer sind unter anderem der Oberbürgermeister, das Gesundheitsreferat und das Referat für Recht, Sicherheit und Ordnung. Außerdem werde die Regierung von Oberbayern über die Infektionszahlen offiziell informiert. Als mögliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nannte Ebner eine stärkere Überwachung von Quarantänemaßnahmen und die intensivere Untersuchung von Infektionswegen. Dafür werde mehr Personal benötigt und bereitgestellt.

Ingolstadt: Intensivere Kontrollen geplant

Außerdem sollten die Kontrollen von Gaststätten und Veranstaltungen intensiviert werden. Weitere Maßnahmen werde man mit der Regierung von Oberbayern absprechen. Die Ursache für die gestiegenen Fallzahlen sieht der Gesundheitsreferent in der hohen Zahl von Reiserückkehrern, von denen viele vom Balkan heim kämen.

Ingolstadt habe während des Jugoslawien-Krieges viele Menschen aufgenommen, von denen einige geblieben seien und in den Sommermonaten den Balkan besuchten, wo derzeit höhere Corona-Infektionszahlen festgestellt werden. Außerdem, so Ebner, werde nun auch mehr getestet. Menschen, die keine Symptome hätten, könnten schließlich dennoch infiziert sein und flössen damit in die Statistik ein.

Landkreis Ebersberg noch haarscharf unter dem Frühwarnwert

Während in Ingolstadt den Frühwarnwert überschreiten wird, ist der Landkreis Ebersberg derzeit noch knapp unter der Marke von 35 bei der Corona-7-Tage-Inzidenz. Derzeit liegt der Landkreis bei 34,47 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Pressesprecherin des Landratsamts sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass bereits seit Tagen in einer Koordinierungsgruppe über Entwicklungen und Maßnahmen gesprochen werde. Derzeit sei es wichtig herauszufinden, wo die Neuinfektionen im Landkreis zu finden sind, da es keinen zentralen Hotspot gebe.

Laut der Pressesprecherin sind die meisten Infizierten Urlaubsrückkehrer. Der größte Teil von ihnen lasse sich vorbildlich testen. Diese häufigeren Testungen seien aber auch ein Grund für den Anstieg der Infektionszahlen. Außerdem könne auch die Testpanne ein Grund sein. Da seien, so die Sprecherin, als die Ergebnisse endlich da waren auf "einen Schlag 15 neue Fälle danach dazu gekommen". Man werde sich nun noch einmal genauer anschauen, welche Maßnahmen gegebenenfalls intensiviert werden könnten.

Zahl der Neuinfektionen in Rosenheim weiter hoch

Auch die Stadt Rosenheim scheint erneut zu einem Corona-Hotspot zu werden. Dort beträgt der Wert aktuell 31 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Die Dynamik des Anstiegs der 7-Tage-Inzidenz besorgt Oberbürgermeister Andreas März. Er sagte bereits am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk zum seit einigen Wochen kontinuierlichen Anstieg bei den Infektionszahlen: "Das hängt sicherlich mit der Ausweitung der Corona-Tests zusammen. Wir registrieren aber auch ein deutlich zunehmendes Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit Urlaubsreisen, vor allem bei Rückkehrern aus südosteuropäischen Ländern."

Bundesweiter Grenzwert liegt bei 50 Neuinfektionen

Der wichtigste Corona-Gradmesser ist derzeit der Anteil der Neuinfektionen an der Bevölkerung eines Landkreises. Das hat die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai beschlossen. Der obere Grenzwert liegt bundesweit bei 50 pro 100.000 Einwohnern, in Bayern gibt es noch den Frühwarnwert von 35 bei der 7-Tage-Inzidenz.