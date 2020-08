BR24Live 12Uhr: Corona-Lage - Kabinett tagt außerplanmäßig

"Eine andere Urlaubszeit auch für uns" hatte Markus Söder (CSU) Ende Juli angekündigt - nun hat Bayerns Ministerpräsident seine Ministerinnen und Minister für den heutigen Montag außerplanmäßig zusammengerufen. In einer Videokonferenz berät das Kabinett über die jüngsten Corona-Entwicklungen - besonders über die bundesweit zuletzt gestiegenen offiziellen Infizierten-Zahlen.

Corona-Test ist kostenlos

Angesichts vieler Urlaubsrückkehrer hatte das Kabinett vor rund zwei Wochen seine Test-Strategie für die nächste Zeit beschlossen. Testzentren für heimkehrende Reisende gibt es mittlerweile an drei grenznahen Autobahn-Raststätten, an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg. Für Rückkehrer aus Risikogebieten ist der Test seit Samstag verpflichtend, alle anderen können sich freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Kostenlos ist der Test in Bayern für alle, auch beim Hausarzt.

Situation an den Corona-Teststationen

Die Ministerinnen und Minister wollen bei ihrer Konferenz über die bisherigen Erfahrungen an den Teststationen sprechen. Zuletzt gab es Warnungen, wonach die dortigen freiwilligen Helfer angesichts Zehntausender Tests am Limit sind. Das Bayerische Rote Kreuz kündigte an, den Einsatz der Freiwilligen noch bis zum heutigen Montag zu verlängern. Danach müssten - wie von der Staatsregierung angekündigt - private Anbieter übernehmen. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wiederum versprach, dass das ab heute der Fall sein werde. An den Flughäfen im Freistaat hätten externe Dienstleister bereits übernommen.

Auch über eine mögliche Ausweitung der Corona-Risikogebiete will das bayerische Kabinett beraten, zuständig ist hier aber bisher in erster Linie das Robert-Koch-Institut. Die Situation im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau, der zuletzt angesichts vieler infizierter Erntehelfer in Mamming weiter als Corona-Hotspot zählt, dürfte ebenfalls zur Sprache kommen. Nach BR-Informationen könnte es bei dem Treffen zudem um die Haltung der Staatsregierung zu einem möglichen Saisonstart der Fußball-Bundesliga mit Zuschauern gehen.