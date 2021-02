Corona-Lage Bayern: Erleichterung in Regensburg, Sorgen in Hof

Gelb: Das war gestern die Trikotfarbe des 1. FC Köln, als ihn der Jahn Regensburg sensationell aus dem DFB-Pokal kickte. Heute gibt die Farbe Gelb wieder Anlass zur Freude: Denn damit kennzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) Gebiete, in denen die 7-Tage-Inzidenz unter die Marke von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gefallen ist. Regensburg hat diese Marke als erste bayerische Stadt seit Monaten wieder erreicht, nachdem die Zahl der Neuinfektionen schon vergangene Woche die 50 unterschritten hatte.

Die Maske darf runter - kurzzeitig

Damit nimmt die Stadt nun den Spitzenplatz in Bayern ein. Für SPD-Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zwar ein Grund, stolz zu sein, aber keiner für eine große Lockerung:

"Wenn wir jetzt Geschäfte öffnen lassen, bewirkt das natürlich, dass die Leute aus dem Landkreis oder aus der ganzen Region zum Einkaufen in die Stadt reinfahren. Und dann haben wir wieder die Situation, dass es wieder hochgeht, dann müssen wir wieder zumachen. Dann gehts wieder runter, dann können wir wieder aufmachen. Also diesen Jojo-Effekt, den wollen wir nicht." Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Regensburgs Oberbürgermeisterin (SPD)

Was die Regensburger Oberbürgermeisterin aber im Rahmen der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung jetzt wieder zulassen möchte: Trotz Maskenpflicht in der Altstadt soll es geduldet werden, wenn Menschen etwas essen, trinken oder eine rauchen.

München: Inzidenz 58 macht Erleichterungen vorstellbar

Positiv, wenn auch nicht ganz so gut wie in Regensburg, ist die Entwicklung in München. Hier fiel der Inzidenz-Wert mit 48 zum ersten Mal seit Oktober unter 50, im Stadtgebiet wohl gemerkt.

"Die Situation ist so, dass wir nach der derzeitigen Verordnungslage diesen Wert von unter 50 mindestens sieben Tage erreicht oder unterschritten haben müssen, damit wir gegebenenfalls über Erleichterungen nachdenken können. Wir müssen das auch immer im Einvernehmen mit dem Freistaat tun in dieser Stadt." Dieter Reiter, Münchens Oberbürgermeister (SPD)

Was das weitere Vorgehen angeht, will sich der Oberbürgermeister mit Ministerpräsident Markus Söder absprechen - unmittelbar vor der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am Mittwoch nächster Woche.

Sorgenkind Hof

Ganz anders als in München und Regensburg stellt sich die Situation im oberfränkischen Hof dar. Stadt und Landkreis sind auf der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts dunkelrot gekennzeichnet - das ist die Farbe, wenn die Zahl der Neuinfektionen über 250 liegt. Der Landkreis Hof steht mit einem Wert von 378,7 sogar bundesweit an der Spitze.

CSU-Landrat Oliver Bär erklärt diese negative Entwicklung durch die Grenznähe zu Tschechien:

"Wir haben aktuell 36 Unternehmen in Stadt und Landkreis Hof, die Corona-positive Fälle unter tschechischen Mitarbeitern haben. Wir sehen auch, dass der Eintrag aus der tschechischen Nachbarschaft, die über einen Inzidenzwert von 1.000 in der Region Tschechien hat, gegeben ist.” CSU-Landrat Oliver Bär

Testpflicht für Pendler

Alle Pendler müssen sich deshalb jeden zweiten Tag testen lassen, zudem will Landrat Bär jetzt mit einer Offensive gegensteuern. Dazu wurde das Angebot an kostenlosen Coronatests erweitert und vier neue Schnelltest-Stationen in der Region eröffnet.

Holetscheks Bayern-Resümee

Alles in allem sieht Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU gegenwärtig noch kein Grund zur Entspannung, wie er heute in einer Fragestunde im Bayerischen Landtag erklärte. Man sehe, wie volatil die Situation in dieser Frage sei - "einen Tag geht es rauf, dann geht's wieder runter."

In Zahlen und Farben ausgedrückt: Erst 20 Städte und Landkreise sind nach der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts orange und heller, das heißt haben einen Inzidenzwert von unter 50. Deutlich mehr, nämlich 76, sind noch rot und dunkler.

Von einer gelben oder sogar weißen Karte ist Bayern noch weit entfernt.