Corona: Lage auf Intensivstationen in Bayern weiter angespannt

Oberbayern: Nur wenige freie Intensivbetten

Die Intensivstationen in Oberbayern haben trotz der rückläufigen Infektionszahlen laut dem DIVI-Intensivregister in sieben Landkreisen/Städten nur wenige freie Intensivbetten. Der Anteil der freien Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt im Landkreis Miesbach bei 7,69 Prozent, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei 8,33, im Landkreis Weilheim-Schongau bei 9,09 Prozent, im Landkreis Dachau bei 3,57, im Landkreis Altötting bei 4,76 und in der Stadt Rosenheim bei 6,9 Prozent. Schlusslicht ist der Landkreis Traunstein mit einer freien Intensivbetten-Quote von 2,27 Prozent - dort ist nur noch ein einziges Intensivbett (von 44 vorhandenen) frei. Am besten steht derzeit der Landkreis München mit einer Quote von 60 Prozent da - dort sind also von zehn verfügbaren Betten sechs frei.

Bei der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbetten hat der Landkreis Mühldorf am Inn die höchste Quote: hier sind 50 Prozent der Betten mit diesen Patienten belegt. Dagegen haben weder der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm noch der Landkreis München derzeit überhaupt Covid-Patienten auf der Intensivstation.

In der Landeshauptstadt München sind aktuell von 511 Betten in der Stadt 459 belegt. Der Anteil der Covid-Patienten auf der Intensivstation beträgt dabei 20,16 Prozent, damit sind 103 Covid-19 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Die Pressesprecherin des Universitätsklinikums (TU) Rechts der Isar, Barbara Nazarewska, sagte zum BR: "Wir merken derzeit eine leichte Entspannung der Covid-Belegung. Nach wie vor haben wir aber eine hohe Auslastung in der Intensivbelegung."