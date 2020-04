Corona lässt Kirchensteuereinnahmen sinken

Wegen der Corona-Krise rechnen die katholischen Bistümer in Bayern mit Kirchensteuer-Einbußen in Millionenhöhe und richten sich auf einen weiteren Sparkurs ein. Das ergab eine Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa, in deren Rahmen zum Beispiel das Bistum Regensburg auf weitere Einnahmeausfälle verwies. Dort hieß es, dass man "mit einschneidenden finanziellen Konsequenzen" rechne.

Bistum Regensburg hat auch Ausfälle bei weiteren Einnahmen

Bistumssprecher Clemens Neck wies darauf hin, dass zurzeit auch alle kirchlichen Tagungshäuser leer stünden und es Ausfälle bei Mieteinnahmen gebe. Gleichzeitig steige der Bedarf an kirchlichen Ansprechpartnern bei häuslicher Gewalt, Schuldnerberatung, Suchthilfe, Telefonseelsorge oder Trauerbegleitung.

Einstellungsstopp im Bistum Eichstätt

Auch das Bistum Eichstätt muss wegen der Corona-Krise sparen. Das machte Generalvikar Pater Michael Huber bereits am Montag deutlich: "Die Diözese erwartet infolge des gesamtwirtschaftlichen Einbruchs einen signifikanten Rückgang der Kirchensteuereinnahmen", so seine Aussage. Für das laufende Jahr 2020 wurde ein Einstellungsstopp verhängt. Auch freiwerdende Stellen sollen erst einmal nicht nachbesetzt werden.

Bewilligte Baumaßnahmen werden durchgeführt

Ausgenommen vom Einstellungsstopp sind schon zugesagte Stellen, Lehrer an kirchlichen Schulen im Bistum und kirchliche Religionslehrer an staatlichen Schulen. Eingeschränkt wird dagegen auch der Bau-Etat: Nur noch Maßnahmen, die beispielsweise aus Sicherheits- und Brandschutzgründen notwendig sind, sollen genehmigt werden. Was bereits bewilligt ist, soll allerdings auch gebaut werden. Die Finanzierung der Pfarreien soll aktuell nicht von Einsparmaßnahmen betroffen sein.