Corona-Kurs: Söder wirbt für den Teil-Lockdown

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will verstärkt um Zustimmung zum aktuellen Teil-Lockdown werben. "Wir müssen die Akzeptanz weiter erhöhen", sagte Söder am Morgen vor Journalisten in München. Er verteidigte in diesem Zusammenhang auch die Schließung von Gastronomie und Kulturstätten bis Ende November.

"Fakt ist, wenn wir nichts tun, wird es in jedem Fall schlechter", sagte Söder. Allerdings werde es mindestens 14 Tage dauern, bis der Effekt der Maßnahmen bei den Infektionszahlen sichtbar werden.

Kitas und Schulen: Gesundheitsamt entscheidet

Söder betonte, der Stufenplan des bayerischen Kultusministeriums, wonach ab einem Inzidenzwert von 50 Klassen geteilt werden müssen, sei von der Realität überholt worden. Künftig sollen die Gesundheits- und Schulämter entscheiden, ob eine Schule oder eine Kita geschlossen werden muss.

Grundlage für die Entscheidung ist dann nicht das Infektionsgeschehen in der betreffenden Stadt oder im Landkreis, sondern das Infektionsgeschehen in den Schulen und Betreuungseinrichtungen. Dass der Drei-Stufen-Plan nicht konsequent umgesetzt wird, ist seit Wochen klar. Schon nach dem gestrigen Schulgipfel war bekannt geworden, dass künftig einzig die Behörden vor Ort über mögliche Schul- und Kita-Schließungen entscheiden sollen.

Kulturfrühling - Hilfsprogramm für Künstler

Um die Kulturschaffenden zu unterstützen, kündigte Söder zudem einen "Kulturfrühling" an, ein bayernweit gefördertes Hilfsprogramm. Das Vorhaben will er nach eigenen Angaben direkt mit Künstlerinnen und Künstlern besprechen. Auch für Schausteller im Freistaat soll es laut Söder ein Hilfsprogramm geben. Nachdem viele Weihnachtsmärkte abgesagt werden, auf die die Schausteller gehofft hatten, seien Schausteller in einer "extremen Situation", ohne Hilfe stünden viele vor dem Nichts.

Söder erneuerte heute auch seine Forderung, dass die bereits im Bund beschlossenen Hilfen für Künstler schnell fließen müssten. Schon im November solle es Abschlagszahlungen geben.