Corona: Kultur, Sport, Hotellerie fordern Dialog über Maßnahmen

Die vom Teil-Lockdown betroffenen Branchen Kultur, Sport sowie Hotellerie und Gastronomie fordern einen Dialog mit der Politik. Die Branchen bräuchten eine Perspektive, sagten Branchenvertreter in einem BR extra im BR Fernsehen und online auf BR24. Sie hoffe darauf, dass Kultureinrichtungen im Dezember wieder Vorstellungen anbieten könnte, sagte die Intendantin des Landestheaters Schwaben, Kathrin Mädler. Dazu sei es notwendig, nun ins Gespräch zu kommen, unter welchen Bedingungen dies möglich ist. Die Theater zum Beispiel hätten bereits gute Ideen und konstruktive Perspektiven entwickelt. Nun gehe es darum, in einem partnerschaftlichen Diskurs eine Strategie zu entwickeln.

Hörmann: Sport "Teil der Lösung"

Auch der Sport habe alles getan, dass er "nicht Teil des Problems, sondern Teil des Lösung" sei, betonte Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Auch der Sportbereich habe Lösungen bereits auf den Weg gebracht, die hoffentlich später helfen könnten, Sicherheit beim Sport zu ermöglichen.

Gaststättenverband: "Bürger emotional ansprechen"

Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA Bayern) regte eine großangelegte Kampagne an, damit die Menschen die Abstands- und Hygieneregeln verstünden und so quasi mitgenommen würden. "Wichtig ist, dass sich jeder einzelne an die Regeln hält", appellierte Inselkammer. "Wenn jeder das machen würde, dann hätten wir die Probleme nicht." Die Bürger müssten emotional angesprochen werden, damit sie verstünden, dass sie mit der Zukunft anderer spielten, wenn sie sich nicht an die Regeln hielten.

Söder: "Geduld und Durchhaltevermögen" gefragt

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte in der Sendung Verständnis für den Unmut der Branche, unterstrich aber die Notwendigkeit des Teil-Lockdowns. Da die Lage sich derzeit exponentiell verschärfe, seien Geduld und Durchhaltevermögen gefragt.

Die aktuellen Maßnahmen seien ergriffen worden, um die Entwicklung abzubremsen. Die Situation werde nicht besser, wenn man sich dem Problem jetzt nicht stelle. Derzeit würden die Bereiche Schule, Kita und Arbeit offen gehalten. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, dafür den Freizeitbereich zu reduzieren, erklärte der Ministerpräsident. Dafür sei aber ein Ausgleich geplant.

Söder wies darauf hin, dass der Teil-Lockdown der mildeste Lockdown sei, den es in Europa gebe. Der Ministerpräsident nannte dabei etwa Österreich, wo nachts Ausgangsbeschränkungen gelten. Je länger man nicht reagiere, desto schlimmer würden die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, erklärte Söder. Corona-Schnelltest würden in der jetzigen Phase in den Alten- und Pflegeheimen gebraucht. Dort könne man sie derzeit besser einsetzen als etwa vor einem Kneipenbesuch, sagte Söder.