Corona: Kulmbach derzeit einziger "gelber" Landkreis in Bayern

Freyung-Grafenau: Schulen sollen offen bleiben

Der Landkreis Freyung-Grafenau hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) momentan sogar den höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland. Dennoch sollen Schulen und Kitas geöffnet bleiben, wie Landrat Sebastian Gruber (CSU) heute bekannt gegeben hat. Die Schulen seien keine Hotspots, hieß es. Nach Zahlen vom vergangenen Donnerstag sind 0,5 Prozent aller Grund- und Mittelschüler im Landkreis infiziert und 4,3 Prozent der Grund- und Mittelschüler in Quarantäne.

Es wurden jedoch andere Maßnahmen im Landkreis zur Eindämmung der Pandemie veranlasst: Um Risikogruppen zu schützen, wurde die Besuchszeit in Einrichtungen wie Seniorenheimen beschränkt. Pro Tag darf maximal eine Person für höchstens eine halbe Stunde zu Besuch kommen. Im Gesundheitsamt wird das Personal ab heute von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Landrat Gruber appellierte zudem an die Bevölkerung, sich vor allem im privaten Bereich an die Regeln zu halten.

Ursache für hohe Corona-Zahlen in Traunstein unklar

Im Landkreis Traunstein hat man sich wegen der hohen Corona-Inzidenzzahl dagegen weitestgehend für eine Rückkehr zum Distanzunterricht entschieden. Die Anordnung gilt vorläufig bis zum 4. Dezember. Für Grundschulen und schulvorbereitende Einrichtungen bleibt es jedoch beim Präsenzunterricht. Ebenso ist vorgesehen, die Eingangs- und Abschlussklassen grundsätzlich weiter in den Schulen zu unterrichten.

Was die hohen Corona-Zahlen im Landkreis auslöst, ist derzeit noch unklar. Pressesprecher Michael Reithmeier spricht deshalb von einem diffusen und flächendeckenden Infektionsgeschehen. Seniorenheime oder sonstige Einrichtungen seien nicht überdurchschnittlich betroffen, auch gebe es keine Superspreader-Ereignisse.

Landrat Siegfried Walch erklärt den hohen Wert damit, dass der Landkreis Traunstein von ehemaligen oder aktuellen Corona-Hotspots wie etwa dem Berchtesgadener Land, Rosenheim und Salzburg umgeben ist.

Seit Sonntag zwölf weitere Todesfälle

Insgesamt haben sich in Bayern seit dem Vortag nachweislich 1.986 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt, wie das LGL heute mitteilte. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 159.075. In den vergangenen 24 Stunden gab es im Freistaat zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 3.142.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Bayern aktuell bei 183,84. Am Montag ist die Zahl der Neuinfektionen in der Regel niedriger als an anderen Tagen, da am vorangegangenen Wochenende nicht alle Gesundheitsämter die Zahlen ans Landesamt weitergeleitet haben. Diese Zahlen tauchen ab Dienstag in der Statistik auf.