Corona: Künstler und Kreative in Franken kämpfen ums Überleben

1.000 Euro pro Monat für einen Zeitraum von Mai bis September - So viel will die Bayerische Staatsregierung Kunst- und Kreativschaffenden zahlen, wenn diese durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind. Der Haken: die Hilfen bekommen nur diejenigen, die in der Künstlersozialkasse (KSK), eine Renten- und Sozialversicherung für Kunstschaffende, versichert sind. Die Fürther Künstlerin Julia Frischmann hat Glück, sie zählt zu den rund 30.000 KSK-Versicherten in Bayern, kann die Hilfe also beantragen. Doch noch zögert sie.

"Das ist ja alles ganz neu, da habe ich noch nicht die Details und Feinheiten gefunden.“ Julia Frischmann, Malerin aus Fürth

Bedingungen der Hilfe unklar

Julia Frischmann will zum Beispiel vermeiden, dass sie diese Hilfen irgendwann zurückzahlen muss. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst will die genauen Bedingungen für die Hilfen in Kürze auf ihrer Website bekannt geben. Die Anträge dafür sollen ab Mai ebenfalls auf der Website gestellt werden können, bisher geht das noch nicht.

Nicht alle sind in der KSK

Für den Nürnberger Künstler Chris Weiss bringt das bisher wenig. Er ist vor vielen Jahren aus der Künstlersozialkasse ausgeschlossen worden, da er mit seiner Kunst damals zu wenig Umsatz gemacht hat. Deshalb kann er die Hilfen des Freistaats nicht beantragen.

„Das bedeutet für mich, dass ich noch stärker auf Familie und soziale Kontakte angewiesen bin. Die bringen mir derzeit auch – wie bei einem Mönch – Fresspakete vor die Tür. Finanzrücklagen habe ich keine.“ Chris Weiss, Künstler aus Nürnberg

Auch wenn Chris Weiss jetzt versuchen würde, in die Künstlersozialkasse zurück zu kommen, wäre das wohl ein langwieriger Prozess. Als schnellere Alternative könnte er Arbeitslosengeld II beantragen. Doch das möchte der Künstler aus mehreren Gründen nicht. Er sieht sich zum Beispiel nicht als Arbeitsloser, er arbeite jeden Tag acht Stunden ganz normal an seiner Kunst.

Situation bleibt angespannt

Mit seinem aktuellen Projekt, dem Verkauf von teilweise vergoldeten Ziegelsteinen aus dem Quellegebäude, ist er bis zur Corona-Krise erfolgreich gewesen. Mit dem Erlös will er ein eigenes Stipendium für Künstler schaffen, das "Quelle-Stipendium“. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für ihn bleibt: Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg plant, im Oktober sein Projekt auszustellen.

Gelegenheitsjobs fallen weg

Auch in Kindertagesstätten hat Chris Weiss gearbeitet. All das fällt jetzt weg. Ähnlich geht das auch Julia Frischmann. Ausstellungen oder Workshops, die sie gegeben hätte, sind alle abgesagt worden. Weil sich ihre Bilder gut verkauft haben, konnte sie sich ein kleines finanzielles Polster aufbauen. Damit kann sie sich ein paar Wochen über Wasser halten.