Corona-Kündigungsschutz für Mieter ausgelaufen - Reaktionen

Für Tilman Schaich aus der Isarvorstadt in München ist die Sache zweischneidig. Als der Designer vor zwei Monaten wegen Coronamaßnahmen arbeitslos wurde, war jeder Zahlungsaufschub willkommen – auch für seine Monatsmiete von knapp 700 Euro.

"Seit Anfang Mai bin ich arbeitslos - und da war ich sehr, sehr froh, dass es die Möglichkeit gab, die Miete zu stunden und den Kündigungsschutz. Diese Sicherheit ist schon eine ganz wichtige Sache." Tilman Schaich, Mieter

Aufschub heißt auch: Schulden machen

Inzwischen kommt der Designer mit seinem aktuell bewilligten Arbeitslosengeld gerade so hin. Deshalb will er seinen Vermieter um keinen weiteren Miet-Zahlungsaufschub bitten. Zwar hat er nun zwei Jahre Zeit für die nachträgliche Überweisung der Mietschulden. Doch weil er nicht weiß, wie lange er noch arbeitslos ist, will er keine weiteren Schulden anhäufen.

Zwei Monatsmieten Verzug reichen für Kündigung

Tilman Schaich fürchtet aber, dass manche Mieter es ohne den verlängerten Sonderkündigungsschutz "nicht schaffen werden". Und deshalb schlagen auch in Bayern Mietervereine und Verbraucherzentralen Alarm: Weil das Miet-Moratorium nicht verlängert wird, kann ein Vermieter ab Juli wieder von seinem Kündigungsrecht Gebrauch machen - da reichen zwei Monatsmieten Verzug.

Mieterbund: Zahlungsengpässe kommen erst noch

Flächendeckende Zahlen über die Nutzung des Miet-Moratoriums gibt es (noch) nicht. Die SPD war im Bundeskabinett mit einer dreimonatigen Verlängerung des Kündigungsschutzes an der Union gescheitert, die das Problem als sehr klein ansieht. Für Monika Schmid-Balzert vom Mieterbund Bayern dürften die finanziellen Probleme der Menschen aber erst noch wachsen.

"Ich glaube, dass in den letzten drei Monaten die Mieten noch gezahlt werden konnten, weil noch Rücklagen da waren. Wenn sich aber jetzt erst die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Geldbeutel der Menschen zeigen und dann hohe Mieten gezahlt werden müssen wie in den Ballungszentren und Uni-Städten in Bayern, dann haben die Mieter jetzt wirklich ein Problem.“ Monika Schmid-Balzert, Mieterbund Bayern

Denn nach wie vor ist jeder fünfte Arbeitnehmer in Bayern in Kurzarbeit.

Kleinere Privatvermieter atmen auf

Die Vermieterverbände in Bayern regieren indes erleichtert auf das Ende des Miet-Moratoriums. Man müsse auch an diejenigen Privatvermieter denken, die mit Mieteinnahmen ihre Immobilie erst noch abbezahlen müssten, sagt Ulrike Kirchhoff von Haus & Grund Bayern. Mietstundungen über die bisherigen drei Monate hinaus würde gerade manchen kleinen Vermieter treffen.

"Von einem längeren Mieten-Moratorium wären bestimmt 20 bis 25 Prozent der privaten Vermieter betroffen - so, dass sie wirklich in Probleme kommen können." Ulrike Kirchhoff, Haus & Grund Bayern

Gütliche Einigungen bevorzugt - keine Kündigungswelle?

Doch ist sich Kirchhoff sicher, dass die allermeisten Vermieter Verständnis für coronabedingte Mietstundungen hätten und ihren Mietern entgegen kämen. Eine bevorstehende Kündigungswelle wegen Mietschulden erwartet sie nicht.

Auf gütliche Einigungen setzt auch die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern für Gewerbemieter, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken – und hält es mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Wo sich mehrheitlich Mieter und Vermieter einigten, brauche der Staat nicht schützend einzugreifen.

