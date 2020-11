Corona-Krise zwingt bayerische Kommunen zum Sparen

Sparen hat Grenzen

Am Johannes-Thurmair-Gymnasium in Straubing sind die Räume für die wachsende Schülerzahl schon lange viel zu klein. Hier kann nicht gespart werden, sagt Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). "Wenn die Schule Platz braucht, dann ist es keine Lösung zu sagen, ihr müsst jetzt zehn Jahre warten. Dann muss man diese Aufgabe angehen. Und das kann im Umkehrschluss dazu führen, dass Kommunen wieder in die Netto-Neuverschuldung müssen." Straubing wird sich nächstes Jahr verschulden. Zwar sei die finanzielle Unterstützung durch Bund und Freistaat enorm, sagt Pannermayr, der auch Vorsitzender des Bayerischen Städtetags ist. Das reiche aber nicht.

"Die Dinge über Schulden zu finanzieren wird auf Dauer nicht tragen. Ich glaube schon, dass wir an eine Aufgaben-und-Ausgaben-Kritik ranmüssen. Wo immer uns eine neue Aufgabe zugeordnet werden soll, müssen wir sehr intensiv und ehrlich über die tatsächlichen Kosten und einen entsprechenden Kostenausgleich diskutieren", so Pannermayr. Dazu kommen Pflichtaufgaben, an denen nicht gespart werden kann: Kinderbetreuung, Feuerwehr und Sicherheit, Kanalisation oder auch am Winterdienst.

Ausgleich durch Bund und Länder bis 2022?

Denn auch Rücklagen sind irgendwann aufgebraucht. Wenn die Krise andauert, dürften sie 2024 in Regensburg aufgebraucht sein, sagt Maltz-Schwarzfischer. Dann drohen massivere Einschnitte. Wie viele ihrer Amtskollegen glaubt auch Regensburgs Oberbürgermeisterin, dass Städte und Gemeinden auch 2021 und 2022 darauf angewiesen sind, dass Bund und Länder die Ausfälle der Kommunen bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen.

Sparen als Chance

Rund ein Viertel der 400 Mitarbeiter des Landratsamts Miesbach arbeitet derzeit im Homeoffice. Eine Ausnahme ist Landrat Olaf von Löwis. In seinem Büro sitzt er vor den Entwürfen zu einem Erweiterungsbau, der rund 20 Millionen Euro gekostet hätte und in der jeder Mitarbeiter einen Arbeitsplatz bekommen hätte. Geht es aber nach dem Landrat, braucht es den vierstöckigen, in der Form eines Z angelegten Prestigebau nun nicht mehr. "Wir haben Homeoffice, wir können Jobsharings machen, wir können Arbeitsplatzsharings machen und daher denke ich, dass wir uns mit einem kleineren Bau besser in die Situation einfügen." Für den Landrat sind die drohenden Sparzwänge in Folge der Corona-Krise weniger ein Nachteil, als vielmehr eine Chance.