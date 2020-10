Zusätzliche Ferienangebote sollen bayerische Eltern entlasten

Viele Mütter und Väter haben während der Schulschließungen im Frühjahr ihren Jahresurlaub aufbrauchen müssen, um ihre Kinder selbst betreuen zu können. Um diese Eltern zu entlasten, hat das bayerische Kabinett beschlossen, wie schon im Sommer auch für die Herbstferien zusätzliche Betreuungsangebote sicherzustellen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Partner dabei ist wieder der Bayerische Jugendring (BJR).

Insbesondere Alleinerziehende sollen laut BJR von dieser Ferienbetreuung profitieren. Von Freitag an soll unter www.bjr.de/ferienportal wieder eine interaktive Bayern-Karte zur Verfügung stehen. Träger können dort ihre Angebote einstellen, Eltern und Alleinerziehende können sich über Programme in ihrer Region informieren und ihre Kinder anschließend anmelden. Bis zu den Herbstferien sollen die Angebote nach und nach erweitert werden.

Minister Piazolo: Spannende Aktivitäten für Kinder

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) betonte in München, das Sonderprogramm in den Sommerferien sei von den Eltern sehr gut angenommen worden, es habe viele positive Rückmeldungen gegeben. Daher solle es auch in den Herbstferien vom 2. bis 6. November eine aktive Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche aus den Jahrgangsstufen 1 bis 6 geben.

Das bringe Entlastung für die Eltern, "und auf die Kinder wartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm mit verschiedenen Aktivitäten", sagte der Minister. BJR-Präsident Matthias Fack versprach: "Die Jugendarbeit in Bayern wird ihr Möglichstes geben, um attraktive Ferienangebote für Kinder und Jugendliche zu realisieren."

Tausende Plätze im Sommer

Am Sommer-Sonderprogramm hatten sich nach BJR-Angaben rund 220 bayerische Träger beteiligt. Sie stellten insgesamt mehr als 10.000 Plätze für Kinder und Jugendliche in etwa 870 Gruppen bereit. "Das Ziel, den Bedarf während der Sommerferien abzudecken, ist damit erreicht worden", erläuterte Fack. Von den Erfahrungen, die in den Sommerferien gewonnen worden seien, könne man nun für die Angebote im Herbst profitieren.