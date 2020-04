Viele Städte und Gemeinden verzichten wegen Corona auf Maibäume

Die Maifeste müssen aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen. Viele Städte und Gemeinden haben deswegen darauf verzichtet, einen Maibaum aufzustellen. Im mittelfränkischen Gunzenhausen aber steht nun ein Maibaum. "Es war uns wichtig, den Baum einfach aufzustellen", so Weißenburgs Bürgermeister Karl-Heinz Fitz.

Maibaum-Aufstellen als Geheimaktion

Am frühen Morgen stellten die Mitarbeiter des Bauhofs Gunzenhausen ihren 25 Meter hohen Maibaum auf dem Marktplatz auf - ohne Publikum. Auf den Maibaum wollen sie in Gunzenhausen nicht verzichten, auch wenn die dazugehörigen Maifeste untersagt sind. Und so ziert der Baum mit den Tafeln der Partnerstädte und Ortsteile den Stadtkern von Gunzenhausen.

"Es ist eigentlich Tradition am 30. April, den Maibaum aufzustellen, mit allem drum und dran, Stadträte sind präsent, die Bürger sind präsent, aber ich bin trotzdem froh, dass wir den Maibaum aufgestellt haben." Karl-Heinz Fitz, Erster Bürgermeister Gunzenhausen

Keine Blaskapelle, kein Festzelt, keine Sonntagskonzerte

Eigentlich würde die Aufstellung ja feierlich begangen werden, mit Blaskapelle und Festbierzelt. All das ist nun gestrichen. Auch die traditionellen Sonntagskonzerte unter dem Maibaum sind vorerst abgesagt. Manche hoffen auf die Möglichkeit, das Fest nachzuholen, sobald die Vorgaben gelockert werden. Dann mit kleinen Musikgruppen und entsprechenden Abständen. In den Stadtteilen und den umliegenden Gemeinden, wo die Maibaum-Tradition und das Aufstellen noch viel stärker gepflegt und gefeiert wird als in der Stadt selbst, sind die Festivitäten alle abgesagt, auch auf die Bäume verzichtet.

Kein Maibaum in Weißenburg

Im fränkischen Weißenburg wird es in diesem Jahr keinen Maibaum geben. "In einer Nacht- und Nebelaktion einen Maibaum aufzustellen, das halte ich eigentlich für unwürdig", erklärt Oberbürgermeister Jürgen Schröppel dem BR. Eigentlich würde der Maibaum zwischen dem Altem und Neuem Rathaus stehen. Bei der Neugestaltung des Marktplatzes sind sogar extra spezielle Verankerungen im Boden für den Maibaum installiert worden. Diese werden in diesem Jahr nicht genutzt. Für den Weißenburger Bürgermeister ist das zwar ein Verlust, die Einschränkungen aber müssten eben hingenommen werden.

"Wir müssen alle mit den Umständen leben, und dass es heuer zu lieb gewonnenen Dingen nicht kommt, das müssen wir akzeptieren. Ich denke, wenn die Münchner auf ihr Oktoberfest verzichten müssen, das ist eine andere Dimension, als wenn hier heuer mal kein Maibaum steht." Jürgen Schröppel, Oberbürgermeister Weißenburg