Corona-Krise: Unabhängige Moschee-Gemeinden in Not

Eine Moschee in einem Wohnhaus in München-Sendling. Hier treffen sich vor allem junge Gläubige - der Imam predigt einen liberalen und offenen Islam. Noch: Denn 5.000 Euro pro Monat kostet die Miete. Geld, dass der junge Verein mit dem Namen Civitas e.V. nur aus Beiträgen und Spenden zusammenbringen muss, da der Verein unabhängig ist.

Andere größere Verbände haben Sponsoren, der Moscheeverband Ditib wird größtenteils vom türkischen Staat finanziert. Dieses Geld wollen die unabhängigen Muslime in München bewusst nicht. Sie setzen sich für einen unabhängigen, weltoffenen und deutschsprachigen Islam mitten in der Stadt ein.

Unabhängig von Türkei - daher auf Spenden angewiesen

Die Münchner unabhängigen Muslime leben allein von Beiträgen und Spenden. 15.000 Euro Schulden hat der Verein Civitas bereits und wenn er die bis Ende des Monats nicht begleichen kann, dann steht er ohne Moschee da. Sollte der Gebetsraum wegbrechen, bestehe die Gefahr einer Radikalisierung warnt Imam Ahmad Popal:

"Auf dem Spiel steht, dass die Muslime noch einmal eine Moschee verlieren, eine Möglichkeit, um das Gebet zu verrichten. Das hat die Konsequenz, dass die Menschen sich in den Hinterhöfen, in den Wohnungen treffen." Imam Ahmad Popal, Unabhängige Muslime München.

Gefahr der Radikalisierung in Hinterhof-Moscheen

Keine Hinterhofmoscheen, keine Radikalisierung, sondern eine weltoffene Gemeinde mitten in der Stadt - das ist das Ziel des jungen Vereins Civitas, das in der Corona-Krise mehr denn je gefährdet ist. Die Gefahr der Radikalisierung gelte es zu verhindern, sagt der Islamwissenschaftler Mathias Rohe von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Doch kleine Moschee-Vereine öffentlich zu unterstützen, sei nicht so einfach.

"Der Staat darf keine Religion finanzieren, was er tun darf, ist soziale Projekte kulturelle Projekte finanzieren und da ist noch Luft nach oben." Islamwissenschaftler Mathias Rohe

Die Münchner unabhängigen Muslime haben bereits einen Förderantrag an die Deutsche Islam Konferenz gestellt, doch noch ist kein Geld geflossen. Zwei Wochen haben sie noch Zeit, ihre Miete zu überweisen, ansonsten stehen sie erstmal ohne Moschee da.