Corona-Krise trifft auch Reitbetriebe in Schwaben

Leere Zimmer, kein Kinderlachen und Islandponys, die merken, dass irgendetwas anders ist als sonst: Auf dem Schweinbachhof, einer Reitschule in den Stauden im Südwesten von Augsburg, ist vom sonst üblichen Ferientrubel nichts zu merken. Denn nicht nur Hotels und Gaststätten, sondern auch die Reitbetriebe in Schwaben werden von Corona stark getroffen.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Schwaben finden Sie hier.

Ausgebucht - trotzdem kein Unterricht auf dem Reiterhof

Auf dem Schweinbachhof bei Grimoldsried (Lkr. Augsburg) machen in den Ferien normalerweise an die 30 Kinder Reiturlaub, erzählt Betriebsleiterin Daniela Schaule. Sie führt den Reiterhof seit rund zehn Jahren und war selbst als Ferienkind zu Gast auf dem Hof in idyllischer Alleinlage. Die Kinder übernachten dort und erhalten täglich Unterricht, die Osterferien waren ausgebucht gewesen, so die Reitlehrerin des Hofs.

Hohe Kosten für die Pferde und keine Einnahmen

Jetzt ist völlig unklar, wie es mit dem Hof weitergehen soll, sagt Schaule. Die Kosten sind erheblich. "Die Schulpferde müssen ja gefüttert und versorgt werden, auch wenn keine Kinder kommen", sagt die Betriebsleiterin. Derzeit darf auch der normale Schulbetrieb nicht abgehalten werden, sogar Einzelunterricht für private Einsteller ist untersagt, die Pferdebesitzer müssen ihre Tiere nach einem strengen Zeitplan versorgen, damit immer genug Abstand in der Stallgasse bleibt.

Die unangenehme Stille auf dem Ponyhof

Deshalb geht es auf dem Schweinbachhof viel stiller zu als sonst. Das merken sogar die Vierbeiner: "Auch die Ponys vermissen die Kinder. Sie lieben es, von den Buben und Mädchen jeden Tag geputzt, gebürstet und beschmust zu werden", sagt Schaule. Sollte der Unterricht wegen des Virus weiter ausfallen müssen, ist unklar, ob es überhaupt nochmal Reiterferien auf dem Schweinbachhof geben kann, so Schaule.