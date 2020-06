Corona-Krise: Studierende fordern bessere Studienbedingungen

Bundesweit gehen am Samstag (20.06.20) Studierende auf die Straße – für bessere Studienbedingungen gerade in der Corona-Zeit. Die Krise hat viele in unterschiedlichster Weise betroffen, ob es um Prüfungen, den Antritt eines Auslandssemesters ging oder um das fehlende Geld. Wegen der Beschränkungen haben viele Studenten ihre Jobs verloren, die sie auch heute noch nicht kompensieren können – wer darauf angewiesen ist, nebenbei etwas zu verdienen, kommt in eine echte Finanznot. So wie Hangwen Maierhofer und ihr Mann Simon, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studieren.

Mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen

Hangwen studiert Vollzeit Soziologie: 60 Stunden pro Woche gehen so laut ihren Angaben für Seminare, Online-Vorlesungen und Studienarbeiten drauf. Die Studentin gehört zu den rund zehn Prozent Studenten bundesweit, die den Bafög-Höchstsatz bekommen, weil die Eltern sie nicht unterstützen können. Das reicht aber trotzdem hinten und vorne nicht, wie sie erklärt: "Weil die Mietpreise viel zu hoch sind, die Lebenshaltungskosten nicht gerade gering sind. Und ja, irgendwie ist man ja auch darauf angewiesen mehrere Jobs anzunehmen. Auch, weil die zwei Jobs mit den Workshops meistens nur zwei, drei Stunden die Woche sind und das ist nicht viel Geld."

Glück mit kulanten Vermieter

Drei Jobs hatte sie vor Corona – nun sind die 24-Jährige und ihr Mann Simon allein auf seine Einkünfte angewiesen. Der gelernte Krankenpfleger studiert ebenfalls Soziologie und trägt mit seinen Nacht- und Wochenenddiensten aktuell den Löwenanteil von monatlich 1.500 Euro Fixkosten. Und wie Simon betont, hat das Paar noch Glück mit dem Vermieter: "Wir hatten Gott sei dank auch einen sehr kulanten Vermieter, der wenn's wirklich knapp ist, auch seine Unterstützung mit einer Stundung oder nur die Nebenkosten angeboten hat. Also dafür sind wir schon sehr dankbar."

Kassensturz beim Studentenpaar Maierhofer

Mit nicht mal 250 Euro müssen die beiden jetzt bis Mitte nächsten Monats klar kommen – das wenige Ersparte geht für den kaputten Kühlschrank drauf. Das Semesterticket für 360 Euro pro Nase ist nicht mehr drin, Hangwen geht kaum noch raus, Treffen mit Freunden ist inzwischen ein Kostenfaktor. Die junge Frau hofft darauf, dass sie bald wieder Seminare für Jugendliche am Dokuzentrum in Nürnberg halten darf. Auch bei diesen Seminaren hat die Corona-Krise die Frau voll getroffen.

Wie Hangwen erklärt, fühlt sie sich komplett im Stich gelassen auch vom Bund, weil die Studierenden nicht unterstützt würden. "Und die finanzielle Unterstützung jetzt, die wir seit Dienstag beantragen können, ist viel zu spät und viel zu gering und setzt nicht an den Stellen an, an denen sie eigentlich benötigt wird", erklärt die Studierende.

Hilfsfonds des Bundes

Für rund 30.000 Studenten hat der Bund einen Hilfsfonds geschaffen: Wer nachweisen kann, dass seit Februar das Konto leer ist, bekommt maximal 500 Euro, und muss jeden Monat erneut einen Antrag stellen. Unbürokratisch, sagt die 24-jährige, geht anders. So sparen die beiden an Lebensmitteln, und verkaufen ein paar Habseligkeiten übers Internet, um die Haushaltskasse aufzubessern. Mit Schulden will die angehende Soziologin nicht ins Berufsleben starten – dass sie einen Teil des Bafögs wieder zurückzahlen muss, sei hart genug. Bildung müsse für alle zugänglich gemacht werden, auch für die, die sie sich nicht leisten könnten.