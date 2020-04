Corona-Krise: Saubermachen anstatt selbstständig sein

Leise plätschert ein Springbrunnen. Der Buddha neben dem Schwimmteich lächelt stoisch - Corona hin oder her. Doch momentan steckt kein Gast seine Zehen in den extra aufgeschütteten Sandstrand. Dass alle Übernachtungsbetriebe schließen müssen, erreicht Simona Seibold aus Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Sie ist mit ihrem Mann gerade im Urlaub, als sie erfährt, dass ihr Wellness-Kosmetik-Unternehmen zuhause schließen muss.

Umdenken und flexibel sein

Nach dem ersten Schock geht die Kleinunternehmerin aber ganz pragmatisch an die Sache heran - in den sozialen Medien postet sie einen Hilferuf, dass sie jetzt neue Arbeit braucht. Und tatsächlich, einer ihrer Kunden bietet ihr einen Job an - er braucht allerdings eine Putzhilfe:

"Man liegt auf der Liege und daheim sperren sie das Geschäft zu. Das ist für die Psyche, für die Seele alles andere als schön. Natürlich denkst du dir, wenn du unter den Toiletten liegst, muss das sein, aber es hilft nichts. Ich fühl mich nicht schlecht, weil ich Putzen gehe, ich sag, man wird nicht als Geschäftsfrau geboren." Simona Seibold, Unternehmerin aus Waldkirchen

Sorge um Mitarbeiter

Kein Kind reicher Eltern, hat sich Simona Seibold ihr kleines Unternehmen hart erarbeitet. Das hilft ihr auch jetzt, einfach anzupacken, sagt sie. Die große schwarzhaarige Frau strahlt Zuversicht aus. Für sie ist das Wichtigste, ihren Lebenstraum nach der Krise weiterführen zu können. Und vor allem ihre Mitarbeiter wieder einstellen zu können: Acht hatte sie in ihrem kleinen Betrieb. Die verwöhnten die Gäste bei Massagen und Kosmetikanwendungen. Vor allem kleine Gruppe kamen gerne zu ihr in den Bayerischen Wald. Allein im März und April musste sie 27 Junggesellinnenabschiede absagen. Keine Einnahmen, aber die Kosten laufen weiter

Auch der Mann ist betroffen

Besonders hart trifft es Simona Seibold, weil auch ihr Mann in einer Branche arbeitet, die in der Corona-Krise stillsteht. Er ist Musiker und Tontechniker. Doch auch er hat sich kurzerhand umorientiert und packt woanders mit an: Er ist jetzt mit einem Installateur unterwegs und hilft dort mit.

Die beiden versuchen, optimistisch zu bleiben und das Positive zu sehen: Als Selbstständige habe sie oft 16 Stunden am Tag gearbeitet, zum Kochen beispielsweise blieb wenig Zeit. Jetzt genießen sie es, das gemeinsam zu tun und zusammen zu essen. Bevor sie dann hoffentlich bald wieder in ihre alten Berufe zurückkönnen und dafür dann keine Zeit mehr bleibt.