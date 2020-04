Corona-Krise: Rechte nutzen Verschwörungstheorien

Am vergangenen Samstag versammelten sich bis zu 50 Personen in der Nürnberger Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Für die nicht-angemeldete Versammlung wurde schon Tage vorher in teils geheimen Chatgruppen des Messenger-Anbieters Telegram geworben. Dem gemeinsamen Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten (NN) liegen die Chat-Inhalte vor.

Hoffen auf breite Bewegung

Ein Nutzer behauptet im Chat, das derzeit eingeschränkte Versammlungsrecht sei dazu da, um die Regierungskritiker möglichst klein aussehen zu lassen. Ein anderer hofft auf eine breite Bewegung.

"Wir haben jetzt einen Polizeistaat. Die legen die Gesetze fest wie sie wollen. Aber wenn mal ein paar tausend vor ihnen stehen und laut werden, dann können sie nicht mehr so wie sie wollen, da wird es dann schwer für die." Nutzer in Telegram-Chatgruppe

Verschwörungstheorien zu Bill Gates und "QAnon"

In den bayerischen Telegram-Chatgruppen werden auch Verschwörungstheorien verbreitet. So beispielsweise zu Microsoft-Gründer Bill Gates, dem nachgesagt wird, er habe das Coronavirus finanziert, um so im Kampf gegen Covid-19 den Menschen Mikrochips einpflanzen zu lassen. Dadurch wolle er die Kontrolle über die Menschheit erlangen. Ein anderer Verschwörungsmythos stammt aus den USA und handelt von einer angeblichen Person "Q" oder "QAnon", der zum engsten Kreis des US-Präsidenten Donald Trump gehören soll.

Rechte Inhalte mischen sich mit Verschwörungstheorien

Trump kommuniziere, so die Vorstellung, über "Q" mit Eingeweihten und kämpfe gegen einen "deep state" in den USA. Auch in den bayerischen Chatgruppen wird sich über "Q" ausgetauscht und dessen angeblichen Informationen zum Virus. Neben Verschwörungstheorien werden in den Chats auch Internetlinks zu rechten und rechtsextremen Seiten verbreitet.

An den bayerischen Demonstrationen beteiligten sich nach Informationen des Rechercheteams auch Personen der rechten Szene, die zuvor an Pegida-Aufmärschen oder Demonstrationen der Holocaustleugner-Szene teilgenommen hatten. Der Rechtsextremismus-Experte Robert Andreasch vom Münchner a.i.d.a.-Archiv beobachtet diese Chatgruppen mit Sorge.

"Da entsteht eine Art Panik, eine eigene Dynamik, wo jeder Post den anderen noch übertreffen muss. Es gibt natürlich keinerlei Verpflichtung zum Faktencheck oder zu Quellen-Überprüfung. Da entsteht ein eigener Sog von unterschiedslos hineingeworfenen Halbwahrheiten, Lügen, wissenschaftlich abweichenden Meinungen und völligem Quatsch. Ein Sog, der Menschen beeinflussen soll." Robert Andreasch, a.i.d.a.-Archiv München