Corona-Krise: Rechnungshof mahnt mehr Effizienz an

Anlässlich der zweistelligen Milliarden-Kosten der Corona-Krise für den Staatshaushalt mahnt der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH), die Haushaltsmittel möglichst effizient einzusetzen. Entsprechend fündig geworden sind die Verantwortlichen beim ORH auch gleich. Bei den sogenannten Haushaltsresten von 2018, also verplantes, aber doch nicht im Haushaltsjahr ausgegebenes Geld, gebe es Potential. Das gehe schon seit Jahren so.

"Da bildet sich inzwischen eine Bugwelle von über sieben Milliarden Euro. Wir halten das für ein Problem und schlagen Zweierlei vor: Dass diese Ausgabereste danach unterschieden werden, ob sie gesetzlich oder rechtlich gebunden oder eben nicht gebunden sind. Und, wenn sie nicht gebunden sind, sollten sie neu entschieden werden." Christoph Hillenbrand, Präsident Bayerischer Oberster Rechnungshof

Vereinheitlichung des Software-Einkaufs hat Einsparpotenzial

Damit könnte der Landtag zusätzlich über knapp eine halbe Milliarde Euro verfügen. Der Oberste Rechnungshof hat noch weitere Vorschläge, beispielsweise bei der Software. Ein Vorschlag ist, eine Zentralstelle für Softwareverträge einzurichten. Beschlossen wurde das vom Ministerrat bereits 2005 – nur passiert ist nichts. "Angesichts dessen, dass der Freistaat über 170 Millionen Euro pro Jahr für Software ausgibt, weiß er bemerkenswert wenig, welche Rechte er sich damit erkauft und wo welche Rechte liegen", so Hillenbrand.

Ungenutzte Videokonferenzanlagen im Verborgenen

Der Freistaat besitzt außerdem 250 Videokonferenzanlagen, die trotz der Behördenverlagerungen nur spärlich benutzt werden. Nach Schätzung des ORH würde dies im Durchschnitt bei etwa vier mal im Jahr liegen. Dabei meine er keineswegs kleine Video-Meetings, so ORH-Präsident Hillenbrand.

"Hier geht es um Großanlagen, um Videokonferenzen aus Großsälen und anderen. Dazu gibt es eigene Anlagen, und die sollten mal bekannt gemacht werden. Ich weiß nicht, in welchem Umfeld hier welche Anlagen stehen." Christoph Hillenbrand, Präsident Bayerischer Oberster Rechnungshof

Solch brachliegenden Schätze zu heben, darin sieht Hillenbrand die Aufgabe seiner Behörde.

Fälle von Verschwendung

Jedes Jahr mit Spannung erwartet werden die regionalen Einzelfälle, die sich der Oberste Rechnungshof zur Brust nimmt. Gleich zwei Fälle kommen aus München, beispielsweise die Nobelherberge Residence für Gastwissenschaftler am Gründerzentrum Biotechnologie in Martinsried. Am Ende ist das Hotel doppelt so teuer geworden und sei zu weniger als der Hälfte ausgelastet. "Da lief von Anfang an der Bau aus den Fugen. Ein Betriebskonzept fehlt auch, jedenfalls ein professionelles", so Hillenbrand.

Im benachbarten Großhadern wurde in öffentlich-privater Partnerschaft ein Radiopharmaziegebäude gebaut, auch das doppelt so teuer wie geplant. Es wird weniger genutzt als geplant. Das Risiko trägt am Ende der Steuerzahler.

Musikunterricht, der wohl eigentlich nicht stattfindet

Weiteres Beispiel: die Musikhochschule in Würzburg. Laut Oberstem Rechnungshof gibt dort nur knapp die Hälfte der Lehrer ihre Unterrichtsnachweise ab – und selbst bei den abgegebenen würden viele nicht ihre Lehrverpflichtung erfüllen.

"Das geht in die Hunderttausende an Kosten und wir glauben, da sollte endlich mal ordnungsgemäß aufgeräumt werden." Christoph Hillenbrand, Präsident Bayerischer Oberster Rechnungshof

Noch kann sich der ORH mit solchen "Petitessen" beschäftigen. Spätestens wenn das Jahr 2020 mit den Corona-Milliarden auf den Prüfstand kommt, wird es laut ORH-Präsident Hillenbrand anders aussehen. "Das kann eine Neuorientierung der Prüfung bedeuten." Dabei wollen die Verantwortlichen des Obersten Rechnungshofes den "Big Bang" landen, statt nur an die "kleineren Aspekte" heranzugehen.