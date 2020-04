Corona-Krise: Plötzlich Schutzmasken-Händler

Die letzten Wochen haben Andre Rieger ganz schön gefordert. Eigentlich lässt der Unternehmer aus Neutraubling in China nur Bekleidung produzieren. Als sich die Corona-Krise im März verschärft, wird er aber von einem Tag auf den andern zum Masken-Lieferant. Ein chinesischer Geschäftspartner, der neben Kleidung auch Schutzausrüstung produziert, bietet ihm im März spontan an, medizinische Masken zu liefern. Eine private Aufmerksamkeit, die aber Folgen hat.

"Diese Anekdote habe ich einem befreundeten Arzt erzählt. Der hat dann gefragt: 'Kannst du wirklich Masken liefern? Ich glaube wir haben Bedarf.' Und so nahm das dann seinen Lauf." Andre Rieger, Modeproduzent aus Neutraubling

Er will helfen und steigt in das Geschäft ein: 100.000 Schutzmasken organisiert er für das Krankenhaus. Überraschenderweise der leichteste Schritt, denn viel größer ist die Herausforderung die Masken nach Deutschland zu bringen.

Problem 1: die Bürokratie

Die Einfuhr von Schutzmasken ist für Rieger viel komplizierter als das Importieren von Kleidung. Ständig muss Rieger Nachfragen klären: Gibt es eine Ausnahmeregelung für eine fehlende Importlizenz? Welche Zolltarifnummern ist die richtige? Mehrere Tage sitzt Rieger am Telefon, um alles zu organisieren. Am Ende blockiert auch noch ein deutscher Zollbeamter die Lieferung. Die guten Beziehungen seiner Spedition zum Zoll lösen am Ende das Problem. Doch damit nicht genug.

Problem 2: der Preis

Schutzmasken sind weltweit heiß begehrt, die enorme Nachfrage macht sie teuer. Das war Andre Rieger von Anfang an klar. Doch dazu kommt, dass auch die Transportkosten stark steigen. Der Seeweg dauert viel zu lange, doch Flugzeuge fliegen derzeit immer weniger von China nach Deutschland. Innerhalb weniger Tage hätten sich die Frachtpreise verdoppelt, sagt Rieger. Doch die Lieferung wird dringend benötigt. "In so einer Situation nickt man nur noch ab", sagt Rieger. Doch es gibt noch weitere Hürden.

Problem 3: die Logistik

Viele Länder haben in Folge der Krise Gesetze erlassen, dass medizinische Schutzausrüstung beschlagnahmt werden kann. Ein Transport per Zug über dutzende Landesgrenzen scheidet deshalb aus. Doch auch an deutschen Flughäfen könnte eine Beschlagnahmung drohen. Ein Spediteur springt deshalb sogar ab, aus Sorge auf den Kosten sitzen zu bleiben. Rieger organisiert eine neue Spedition. Am Ende kommt die Ware unbeschadet an.

Versorgungslage weiter angespannt

Über hunderttausend Masken hat er bereits an Pflegedienste, Arztpraxen und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg liefern können. Dort sind Riegers Masken eine Hilfe. Die Barmherzigen Brüder seien zwar mit mehreren Lieferanten breit aufgestellt und hätten wegen der Größe auch Vorteile auf dem Markt, sagt Einkaufsleiter Michael Daschner. Doch nach wie vor sei die Versorgungslage schwierig. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass kleine Krankenhäuser und Ärzte massive Schwierigkeiten haben, sich im täglichen Geschäft zu versorgen“, sagt Daschner. Die kleineren Abnehmer würden häufig bei Händlern im Inland einkaufen, von denen aktuell aber viele keine Ware verfügbar hätten, so Daschner.

Der Mangel betreffe aber nicht nur Masken, sondern auch andere Produkte. Material, das beispielsweise auf der Intensivstation benötigt wird:

"Der Fokus in der Öffentlichkeit liegt natürlich immer auf Schutzmasken. Im Krankenhaus haben wir aber um die tausend Artikel täglich im Blick, rein um unsere Patienten im Bereich Corona zu versorgen. Da gehören Beatmungsschläuche, Tubusse oder Bakterienfilter mit dazu" Michael Daschner, Barmherzige Brüder Krankenhaus Regensburg

Auch viele dubiose Angebote erreichen das Krankenhaus täglich. Zwar nicht mehr so viele, wie noch vor ein paar Wochen, aber noch immer bekommt er täglich rund 100 Mails, von denen er den Großteil sofort löscht.

Weitere Masken sind bereits bestellt

Auf Andre Rieger kann sich das Krankenhaus aber auch in Zukunft verlassen. Mehrere hunderttausend Masken hat er schon wieder bestellt. Der Profit steht für ihn dabei nicht im Vordergrund, sagt Rieger: "Wenn ich Masken zur Verfügung stellen kann, mach ich das gerne. Ich zahl nicht drauf, ich werde nicht reich davon, aber ich habe dafür ein reines Gewissen."