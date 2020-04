Corona-Krise: Nur die Vögel zwitschern am Schloss Neuschwanstein

Von den Sperrungen betroffen sind der Parkplatz Wiesbauer, der Parkplatz Vilser in Hopfen am See, der Parkplatz beim Campingplatz Hopfen am See, der Parkplatz beim Haus Hopfensee, beide Parkplätze am Alatsee, der Parkplatz am Strandbad Weißensee, der Parkplatz beim Gipsbruchweiher in Bad Faulenbach sowie der Parkplatz am Bootshafen des Forggensees.

Parkplatzsperre gegen Ausflügler

Bereits Anfang April hatten die Stadt Füssen und die Gemeinde Schwangau auf die trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen hohe Zahl an Ausflüglern reagiert und die Wanderparkplätze sowie etliche Wanderwege abgesperrt.

Restaurierungsarbeiten am Schloss Neuschwanstein gehen weiter

Auf Schloss Neuschwanstein nutzt die Bayerische Schlösserverwaltung die Corona-Krise, um laufende Restaurierungsarbeiten ohne die sonst üblichen Besucherströme voranzubringen. Arbeiten, die den Besucherbetrieb beeinträchtigen würden, werden vorgezogen und Arbeiten, für die Nachtarbeit vorgesehen war, werden jetzt am Tage erledigt.