Corona-Krise, Lehrermangel – was bringt das neue Schuljahr?

Es wird kein normales Schuljahr - aber wenn am Dienstag der Regelunterrricht wieder beginnt, dann sollen die Kinder auch mit Freude in die Schule gehen. Dazu hat Kultusminister Piazolo aufgerufen.

"Schule kann nur funktionieren, wenn man auch optimistisch in die Schule geht, wenn man sich auf Schule freut." Michael Piazolo (Freie Wähler), bayerischer Kultusminister

Maske wird Pflicht

Die mehr als 1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern starten unter besonderen Hygieneauflagen. Diese wurden schon auf einem gemeinsamen Schulgipfel zu Beginn der Woche festgelegt. Wichtigstes Merkmal: Die Maskenpflicht. Sie gilt für Schüler, Lehrer, Besucher, für alle, die sich auf dem Schulgelände aufhalten. Sie gilt an weiterführenden Schulen, nicht aber an Grundschulen.