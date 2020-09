07.09.2020, 21:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Zwischen Beistand und Abstand: Kirchen in der Corona-Krise

Die beiden großen Kirchen in Deutschland möchten seelsorgerischen Halt geben. Doch in Zeiten von Corona sei man auch der Vermeidung neuer Infektionen verpflichtet, betonten die beiden Bischöfe Bedford-Strohm und Marx am Montagabend in einem BR extra.