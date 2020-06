Corona-Krise in München: Trotz Milliarden-Defizit optimistisch

Auch München leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie. Wegen gesunkener Einnahmen und höherer Ausgaben rechnet die Stadt mit Verlusten in Milliardenhöhe.

Allein bei Gewerbesteuer 740 Millionen Euro weniger

Wie Kämmerer Christoph Frey dem Stadtrat berichtete, werden bei der Haupteinnahmequelle der Stadt, der Gewerbesteuer, Ausfälle von bis zu 740 Millionen Euro erwartet.

Beim Gemeindeanteil an den Einnahmen aus der Lohn- und Einkommenssteuer rechnet der Kämmerer derzeit mit Ausfällen von bis zu 150 Millionen Euro. Die bisher beschlossenen Corona-bedingten städtischen Stundungen auf Gebühren und Abgaben belaufen sich auf 81 Millionen Euro.

Tourismus und Gastgewerbe besonders schlimm betroffen

Hart traf die Krise vor allem das Münchner Gastgewerbe und die Tourismusindustrie, Teile des Einzelhandels und das verarbeitende Gewerbe - sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dem Bericht zufolge trägt sie in der Region München jährlich rund 11,8 Milliarden Euro zum Wirtschaftswert bei.

Hohe Verluste bei der Münchner Verkehrsgesellschaft

Eine andere wesentliche Position, die die Stadt indirekt betreffen könnte, liege bei den Ausfällen der MVG-Fahrkarten-Einnahmen, so Frey. Die Münchner Verkehrsgesellschaft geht laut dem städtischen Kämmerer von einem dreistelligen Millionendefizit aus. Die wegen Corona nötigen Mehraufwendungen aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Sofortmaßnahmen, schlagen nach Angaben Freys mit 51 Millionen Euro zu Buche.

München braucht finanzielle Hilfe aus Berlin

Was das Konjunkturpaket der Bundesregierung betrifft, sei vor allem der zugesagte Ausgleich bei den Gewerbesteuerausfällen eine wirkliche Hilfestellung, so Frey. Grundsätzlich wird sich aber die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt München für das Jahr 2021 und die weiteren Jahre mehr als schwierig gestalten. Da Kommunen nur für Investitionen Kredite aufnehmen dürfen und nicht für laufende Ausgaben, wird die Stadt München für die nächsten Jahre den Gürtel enger schnallen müssen.

Optimismus beim Wirtschaftsreferenten

Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt, äußerte sich am Dienstag optimistisch, was die Zukunft anbelangt. Er hofft, dass sich die Wirtschaft erholt und bis Mitte 2021 wieder "in den Tritt" kommt. Ihm zufolge sind die Rahmenbedingungen gut.

Wenig Arbeitslose, hohe Kaufkraft

Baumgärtner erklärte bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts, die Arbeitslosenquote habe 2019 einen Tiefstand erreicht und die Kaufkraft der Einwohner sei hoch. Zudem gebe es eine große Bandbreite verschiedenster Unternehmen.

"Wenn wir die Weichen richtigstellen, werden wir in München gestärkt aus der Krise hervorgehen können." Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt München (CSU)

Helfen könnten dabei drei Großereignisse im kommenden Jahr: die Fußball-Europameisterschaft im Sommer sowie im Herbst die Internationale Automobilausstellung IAA und das Oktoberfest.