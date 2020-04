Corona-Krise in Fürth: Durchfahrt-Teststation wird erweitert

Oberbürgermeister Thomas Jung kündigte an, dass die Kapazitäten der "Drive-Through-Teststation" nach Ostern verdoppelt werden. Nach den Feiertagen sollen dann 200 Bürger der Stadt und des Landkreises täglich auf das Virus getestet werden können, so Jung. Weiterhin sollen nur Personen an der Teststation vorfahren, die vom Hausarzt, dem Gesundheitsamt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVB eine entsprechende Überweisung bekommen haben.

Stadt kann mehr Schutzmasken ausgeben

Eine Verbesserung sieht Jung bei der Ausgabe von medizinischen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Schutzmasken. Immer mehr solcher Hilfsmittel könne die Stadt ausgeben – vorrangig an das Klinikpersonal, das nun zu 100 Prozent versorgt sei, so Jung. Doch schon der Bedarf der niedergelassenen Ärzte könne nur zu etwa 70 Prozent gedeckt werden. "Die niedergelassenen Ärzte müssen mit den 70 Prozent jonglieren und auch Masken auswaschen", sagte der Oberbürgermeister.

Hilfe für Einzelhandel und Gastronomie

Problematisch bleibe die Situation auch für den Einzelhandel und die Gastronomie, so Jung. Um die Situation zu verbessern, will die Stadt in der Zeit, in der Geschäfte und Gaststätten geschlossen bleiben müssen, auf alle Sondernutzungsgebühren verzichten. Die Maßnahme könnte bis Ende des Jahres verlängert werden, wenn der Stadtrat zustimmt.

Regionale Lösung bei Kita-Gebühren möglich

Auch die Situation für Eltern, die Gebühren für Kitaplätze bezahlen müssen, obwohl die Einrichtungen geschlossen sind, sei ärgerlich. Die Stadt Fürth warte derzeit auf eine bayernweit einheitliche Regelung. Sollte diese weiterhin ausbleiben, wolle man zusammen mit den Städten Nürnberg, Erlangen und Schwabach eine gemeinsame Regelung finden, um den Eltern entgegenzukommen, sagte Jung.

Derzeit sind laut Oberbürgermeister Jung 161 Fürther an dem Virus erkrankt, 51 von ihnen befinden sich im Krankenhaus, elf auf der Intensivstation. 40 Fürther seien mittlerweile wieder genesen. Zwölf Menschen seien, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert hatten, gestorben. 113 Bürger der Stadt befinden sich zudem aktuell in Quarantäne, teilte Jung mit.