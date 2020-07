Corona-Krise: Hohe Einbußen beim ÖPNV in der Oberpfalz

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben auch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Oberpfalz getroffen. In der ganzen Region wurden große Rückgänge bei den Fahrgastzahlen und den Ticketverkäufen verzeichnet. Nach dem Lockdown Mitte März verzichteten wichtige Nutzergruppen wie Schüler oder Pendler auf Bus und Zug. Zusätzlich fiel der Ausflugsverkehr aus und der Einkaufs- und Versorgungsverkehr ging fast gegen null.

100 Prozent Einnahmeausfall in Amberg

Das bemerkte auch das Reisebüro Linzer in Amberg. Das Unternehmen bestückt die Amberger Stadtlinien und Geschäftsführer André Linzer berichtet, dass die Fahrgeldeinnahmen in den Monaten April und Mai komplett wegfielen, auch weil die Fahrer geschützt werden sollten.

"Wir wollten für die Fahrer das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten und haben deshalb die Fahrgäste über den Busfahrer zwei Monate nichts zahlen lassen." André Linzer

Drei bis vier Wochen nach dem Lockdown lag die Fahrgastauslastung bei zirka fünf Prozent. Mittlerweile ist man wieder bei 50 Prozent angekommen.

In Amberger Bussen wird jetzt wieder kassiert

Im Juni wurde damit begonnen, Schutzwände bei den Busfahrern anzubringen, wodurch die Barzahlungen nun wieder steigen und es wieder Einnahmen gibt. In Zahlen: Rund 15.000 Euro. Aber immer noch nur ein Viertel der Summe aus dem Juni 2019.

RBO verzeichnet Einbruch um 90 Prozent

Auch das Unternehmen Regionalbus Ostbayern (RBO), dessen Busse in Amberg, Weiden und Regensburg fahren, verzeichnete hohe Einbußen. Pressesprecher Bernd Honerkamp sagt, dass durch die Corona-Krise bis zu 90 Prozent weniger Einnahmen generiert wurden, weil es auch bis zu 90 Prozent weniger Fahrgäste gab.

"Zu Beginn der Pandemie haben wir zunächst an vielen Orten den Ferienfahrplan laufen lassen. Wir sind teilweise mit komplett leeren Bussen durch die Gegend gefahren. Ende der Pfingstferien kam dann die Wende und nach und nach kommen jetzt die Fahrgäste wieder." Bernd Honerkamp, Pressesprecher Regionalbus Ostbayern

Momentan sind mit den Bussen des RBO aber auch nur halb so viele Fahrgäste unterwegs wie vor dem Corona-Ausbruch.

Kein Fahrscheinverkauf während Corona in Neumarkt

Die Stadt Neumarkt wird unter anderem durch den Verkehrsbund Großraum Nürnberg (VGN) mit Bussen versorgt. Zum Schutz des Fahrpersonals wurde auch dort zum 14. März der Fahrscheinverkauf in Bussen eingestellt. Der VGN prognostiziert insgesamt für das laufende Jahr in seinem ganzen Versorgungsgebiet einen Ausfall von Fahrgeldern in Höhe von 110 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2019 lagen die Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrkarten bei 377 Millionen Euro. Damit werden dem VGN rund 20 bis 30 Prozent der Fahrgelder fehlen.

Einnahmerückgänge treffen auch RVV

Beim Regensburger Verkehrsverbund (RVV) brachen die Zahlen ebenfalls stark ein. Im April, in dem üblicherweise Einzel-, Streifen- und Tagestickets für rund 800.000 Euro verkauft werden, lagen die Einnahmen in diesem Jahr bei nur noch rund 100.000 Euro. Und auch im Mai kam man beim RVV nur auf ein Viertel der Einnahmesumme des Vorjahresmonats, inzwischen steigen die Einnahmen aber auch dort wieder.

Homeoffice spielt eine Rolle

Wolfgang Wies, der Inhaber von Wies Faszinatour in Weiden, betreut mit seiner Firma die Stadtbuslinien in Weiden. Er betont, dass im Sommer die Fahrgastzahlen stets geringer sind als in den vorherigen Monaten. Der Grund: Die Menschen nutzen Alternativen wie Rad und Auto – oder sie gehen zu Fuß. Dies spiele derzeit noch eine stärkere Rolle, so Wies, weil es die Angst vor Ansteckung im Bus gebe. Und dazu komme, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, viele in Kurzarbeit sind und auch längst nicht alle Schulklassen parallel unterrichtet werden.

Hygienekonzepte auch für Busse

Die Angst vor einer Ansteckung können viele der befragten Unternehmen nachvollziehen, doch seit Monaten gibt es bei ihnen Hygiene- und Reinigungskonzepte. Wie in Amberg:

"Die Türen im Bus werden regelmäßig geöffnet, sodass frische Luft reinkommt, wir reinigen alles regelmäßig und außerdem liegt die Verweildauer in einem Bus bei fünf bis zehn Minuten. Und wenn sie länger im Bus bleiben, dann verbringen die Menschen sicher weniger Zeit im inneren als in einem Restaurant." André Linzer