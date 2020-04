Corona-Krise: Erlanger Bergkirchweih abgesagt

Schon in den vergangen Tagen wurde über eine Absage der Erlanger Bergkirchweih diskutiert. Nun hat das deutschlandweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August Fakten geschaffen. Eine Veranstaltung wie die Bergkirchweih durchzuführen, wäre unverantwortlich, sagte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Denn rund eine Million Menschen zieht es jedes Jahr auf den "Berch".

"Das ist für viele Menschen unglaublich bitter. Ich denke zuallererst an die Schausteller und an die Festwirte, denen festeingeplante Einnahmen wegbrechen. Aber auch vielen Erlangern fehlt jetzt etwas im Kalender." Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

"Es ist eine Wahnsinnssituation, die einen jeden Tag neu fordert", sagt Gastronom Udo Helbig. Seit 2003 ist er Festwirt auf der Erlanger Bergkirchweih und bewirtschaftet seit drei Jahren den Erich-Keller. Nun musste er seinen rund 90 Mitarbeitern auf der Bergkirchweih mitteilen, dass sie keinen Job haben. Auch den Musikern hat er schon abgesagt. "Es ist für alle ganz bitter", so Helbig. Die Kirchweih wäre heuer am 28. Mai gestartet.

Internationaler Comic-Salon entfällt

Die Stadt Erlangen musste zudem auch den Internationalen Comic-Salon heute absagen. Die Veranstaltung hätte im Juni stattgefunden. Sie gilt als die größte ihrer Art für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum. Das Erlanger Poetenfest im August wird es in Form einer Großveranstaltung ebenfalls nicht geben, sagte Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth. Endgültig ist das Poetenfest aber noch nicht abgesagt, eventuell können die Organisatoren noch neue, kleinere Formate finden, die in Zeiten der Corona-Krise vertretbar sind und nicht unter das Verbot von Großveranstaltungen fallen, so Steinert-Neuwirth.