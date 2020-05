Corona-Krise: Donau-Einkaufszentrum reicht Popularklage ein

Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Verkaufserlaubnis eines Modegeschäfts im Regensburger Donau-Einkaufszentrum gekippt hat, haben die Betreiber zusammen mit dem Mieter des Modegeschäfts am Dienstag Nachmittag eine Popularklage beim bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Aktuell unsichere Situation für DEZ-Mieter

Obwohl ab Montag, 9.Mai, alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, möchte man diese "doch noch unsichere Situation" für die Mieter des Donau-Einkaufszentrums im Rahmen eines Eilverfahrens abklären lassen, erklärte DEZ-Geschäftsführer Thomas Zink dem BR. "Ab Montag ist zwar die Öffnung wieder erlaubt, aber momentan halt noch nicht. Und deswegen wollen wir unsere Mieter in eine rechtsverbindlich sichere Situation bringen".

Modegeschäft hatte geklagt

Einige Geschäfte im Donau-Einkaufszentrum fühlten sich benachteiligt, weil außerhalb vom Donau-Einkaufszentrum alle Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bereits wieder öffnen dürfen, während dies in Einkaufszentren nur systemrelevanten Geschäften erlaubt ist. Ein Modegeschäft hatte deswegen geklagt.

Keine Umsätze, niedrigere Mieteinnahmen

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet der Betreiber des Donau-Einkaufszentrums mit Einbußen. Die Ladenbesitzer zahlen eine Umsatzmiete, die sich unter anderem nach der Größe des Geschäfts richtet. Gibt es keine Umsätze, sind auch die Mieteinnahmen entsprechend niedriger. "Wir befinden uns in Gesprächen mit allen Mietern und arbeiten gemeinsam an individuellen Lösungen", so Zink auf BR-Nachfrage.