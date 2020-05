Corona-Krise: Demonstrationen am 1. Mai in Kempten und Augsburg

Auf dem Rathausplatz in Kempten haben am 1. Mai jeweils 25 Angestellte aus der Gastronomiebranche demonstriert. Gegen Mittag stellten sie auf dem Rathausplatz leere Stühle auf. Mit den Stühlen aus Restaurants, Hotels, Bars und Cafes wollten sie ein Zeichen setzen für ihre Branche und deren Existenzängste in der Corona-Krise.

Nur je 25 Demonstranten durften auf den Platz

Nach Auskunft des Hotel- und Gaststättenverbands waren insgesamt sogar rund 100 Teilnehmer vor Ort. Doch wegen des Versammlungsverbots durften nur jeweils bis zu 25 Personen auf den Platz, die Einhaltung überwachte die Polizei. So demonstrierten die Gastro-Angestellten im Wechsel, wer nicht gerade auf dem Platz war, ging unterdessen durch die angrenzenden Straßen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West in Kempten verlief die Demonstration vorschriftsmäßig, alles sei ruhig geblieben.

Gaststättenverband Dehoga: Erste Pleitewelle in der Gastronomie droht

Organisiert wurde die Kundgebung vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, Kreisstelle Kempten. Der Dehoga zufolge droht der Gastronomie auch in Schwaben nach sechs Wochen erzwungener Schließzeit wegen der Corona-Krise die erste Pleitewelle. Solche Aktionen der Gastronomiebranche finden derzeit in vielen deutschen Städten statt, immer an Freitagen.

In Augsburg demonstrierten Kosmetikerinnen

In der Augsburger Innenstadt haben am Freitag gleich drei Kundgebungen stattgefunden. Die Teilnehmerzahl war jeweils auf 50 beschränkt, die größte Aufmerksamkeit zog eine Demonstration von Kosmetikerinnen auf sich. Unter dem Motto "Beautybranche steht auf" haben die Teilnehmerinnen am Augsburger Moritzplatz ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass sie zurzeit wegen der Corona-Beschränkungen keine Einkünfte erzielen können.

Ungleichbehandlung durch die Politik

Wie die Mit-Organisatorin Karin Ittlinger dem BR sagte, seien mittlerweile viele in der Branche in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Ittlinger kritisierte insbesondere eine Ungleichbehandlung durch die Politik: Der eine Betrieb dürfe öffnen, der andere nicht. Es sei unklar, warum manche Betriebe als systemrelevant eingestuft werden und andere nicht. Aus Sicht der Betroffenen sei schließlich jeder Betrieb systemrelevant – gehe es doch um die eigene Existenz.

Hygieneauflagen sind kein Problem für Kosmetikerinnen

Nach Einschätzung von Ittlinger, die ein Kosmetikatelier im Landkreis Aichach-Friedberg betreibt, wäre es für ihre Branche jederzeit möglich, Hygieneauflagen zu erfüllen. Man sei geübt darin, mit Desinfektionsplänen zu arbeiten sowie Mundschutz, Handschuhe und Gesichtsvisiere zu tragen. Unterstützt werden Ittlinger und ihre Kolleginnen von der Handwerkskammer Schwaben, die von einer aktuell gebeutelten Branche spricht. In weiteren deutschen Städten waren für Freitag ähnliche Kundgebungen geplant.

V-Partei fordert mehr Tier- und Klimaschutz

Zu den beiden anderen Demonstrationen in Augsburg hatten politische Aktivisten aufgerufen. Am Rathausplatz kamen Anhänger der V-Partei (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) zusammen, um für mehr Klima- und Tierschutz zu demonstrieren. Am Königsplatz versammelten sich Menschen aus dem linken Spektrum anlässlich des Tags der Arbeit. Die Gewerkschaften hatten ihre Kundgebungen zum 1. Mai wegen der Ansteckungsgefahr durch Corona ins Internet verlegt.

Die Demos dauerten laut Polizei jeweils eine Stunde. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen, die Teilnehmer hätten die Auflagen eingehalten und zum Beispiel einen Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt.