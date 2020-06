Corona-Krise: Finanzspritze für Bayerns Jugendherbergen

Seit dem Pfingstwochenende dürfen die Jugendherbergen in Bayern wieder Gäste aufnehmen – unter strengen Hygiene-Auflagen. Wenn die Nürnbergerin Sigrid Natterer gerade ans Telefon geht, hofft sie jedes Mal, dass nicht noch jemand stornieren will. 60.000 Übernachtungen waren für dieses Jahr in ihrem Haus schon gebucht. 40.000 davon wurden wegen Corona abgesagt. "Wir haben sehr viele italienische, amerikanische und chinesische Gruppen, die durften alle nicht mehr reisen. Und dann kam die Stornowelle der Schulklassen", sagt die Leiterin der Jugendherberge in Nürnberg. 73 Nächte waren die bayerischen Häuser ganz geschlossen.

Jugendherberge stand vor dem Aus

Bereits geleistete Anzahlungen musste die Jugendherbergen zurück überweisen. Die Kosten für Personal und den Unterhalt der Häuser aber liefen weiter. "Die Personalkosten in Nürnberg fürs ganze Jahr betragen 1,1 Millionen Euro. Wenn wir die Kurzarbeit nicht gehabt hätten, dann wären wir ziemlich schnell an unsere Grenzen gestoßen. Das hätte bedeutet, dass bei uns Ende Mai, Mitte Juni das Aus dagewesen wäre," so Natterer.

5,8 Millionen Euro Finanzspritze für die Jugendherbergen

47 Jugendherbergen gibt es in Bayern und sie alle wirtschaften in einen Topf. Die Häuser sind gemeinnützig organisiert, das heißt, alle Gewinne müssen sofort wieder investieren werden, zum Beispiel in Neubauten oder Renovierungen. Rücklagen für Notfälle gibt es deshalb nicht. Nun hilft die bayerische Staatsregierung. Am Mittwochnachmittag hat Familienministerin Carolina Trautner (CSU) in München einen Förderbescheid über 5,8 Millionen Euro an die bayerischen Jugendherbergen übergeben.

Mit Maske in der Kaiserburg-Jugendherberge

Die Leiterin der Nürnberger Herberge, Sigrid Natterer freut sich: "Wir haben alle um unsere Arbeitsplätze, um unsere Häuser gefürchtet, wir sind wirklich sehr erleichtert." Ihre Jugendherberge liegt direkt neben der Nürnberger Burg. 355 Gäste können jede Nacht in den ehemaligen Kaiserstallungen übernachten. Die Jugendherberge wurde erst vor wenigen Jahren modern renoviert. Nun läuft der Betrieb wieder an, natürlich mit speziellem Hygienekonzept. Gäste und Mitarbeiter müssen Abstand halten, es herrscht Maskenpflicht. Wo sich früher im Speisesaal Tisch an Tisch reihte, klaffen jetzt große Lücken und alle Zimmer werden ständig desinfiziert.

Freude über jeden Gast

Inzwischen checken die ersten Gäste wieder ein – meistens Familien aus Deutschland. Sigrid Natterer hofft, dass ab Herbst auch wieder Schulklassen kommen können: "Jede Buchung tut einem eben gut, das muss man sagen, der Rezeption, mir, jedem im Haus. Und wir freuen uns echt über jeden der in unserem Haus zu Gast ist."