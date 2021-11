BR24 extra: Corona - Krankenhausalarm in Bayern

Über 50.000 Neuinfizierte wurden in Deutschland gemeldet. Lothar Wiehler, Chef des Robert-Koch-Instituts, sagt zur Lage: "Es ist Fünf nach Zwölf".

Besonders betroffen ist Bayern: Ob in München, in Schwaben oder im Bayerischen Wald: Überall in Bayern schlagen die Klinikleitungen Alarm. Intensivstationen sind nicht mehr aufnahmefähig, Patienten müssen über weite Entfernungen verlegt werden, teilweise ist die ortsnahe Versorgung von Patienten nach Unfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen nicht mehr sichergestellt. Sollte es zu der von Gesundheitsminister Jens Spahn befürchteten Verdopplung der Inzidenzen binnen zweier Wochen kommen, droht der Kollaps des bayerischen Krankenhaussystems.

Hat die Politik aus dem vergangenen Corona-Winter nichts gelernt? Droht bald ein Triage-System? Ist schnelle Abhilfe möglich? Und: was muss längerfristig passieren?

Die Lage vor Ort - Und was Experten sagen

Im BR24 extra um 19 Uhr informiert Christian Nitsche mit Live-Schalten über die aktuelle Situation in Nürnberg, Augsburg, München und in der Kinderklinik Traunstein.

Dazu kommen Experten wie Christine Falk von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Jens Deerberg-Wittran von den RoMed Kliniken Rosenheim zu Wort. Und wir schalten nach Österreich, wo Kanzler Alexander Schallenberg einen Lockdown für Ungeimpfte plant.