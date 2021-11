Corona: Krankenhaus-Ampel springt in Kronach auf Rot

Der Landkreis Kronach ist derzeit der größte Corona-Hotspot in Oberfranken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 443,1. Weil im Landkreis Kronach zudem die Intensivbetten mit mehr als 80 Prozent ausgelastet sind, springt auch die Krankenhaus-Ampel auf Rot.

Landkreis Kronach: 80,7 Prozent der Intensivbetten belegt

Wie aus den Daten des Bayerischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, sind 80,7 Prozent der Intensivbetten seit dem gestrigen Sonntag (07.11.2021) im Leitstellenbezirk belegt. Der Zuständigkeitsbereich der zuständigen Leitstelle Coburg umfasst die Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels und die kreisfreie Stadt Coburg.

Rote Ampel: 2G mit Ausnahmen

Bei der roten Ampel wird in allen Sparten in denen bislang die 3G plus beziehungsweise die 3G-Regel galt nun die 2G-Regel umgesetzt. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in bestimmte Einrichtungen oder zu bestimmen Veranstaltungen. Ausgenommen von der 2G-Regelung werden Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibt es bei 3G plus. In Hochschulen gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

Verschärfungen am Arbeitsplatz und in Quarantäne

Bei der roten Ampelstufe gilt eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz: Es genügt ein einfacher Schnelltest, zweimal pro Woche für Ungeimpfte. Dies gilt für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten oder wenn Kontakt zu Kunden besteht. Der Handel und öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen. Das Bayerische Kabinett hat zudem die Quarantänedauer für enge Kontaktpersonen erhöht: von fünf auf mindestens sieben Tage. In Regionen mit hohem Infektionsgeschehen soll die Quarantäne sogar zehn Tage betragen, freitesten kann man sich dann nicht mehr.

Landkreis Kronach ist Corona-Hotspot

Als Hotspots gelten Landkreise, in denen zum einen die Sieben-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wurde und zum anderen mindestens 80 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Das trifft derzeit auch auf den Landkreis Kronach zu. In ganz Bayern gelten derzeit mehr als 35 Städte und Landkreise als Corona-Hotspots.